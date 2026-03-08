Alejandro Narváez: "Si Petroperú fuera apoyado por el Gobierno no enfrentaríamos un salto tan brutal en el precio de combustibles"

Alejandro Narváez advierte que hoy la empresa opera por debajo de su capacidad y el país enfrenta una fuerte dependencia de Pluspetrol, que concentra cerca del 80% del mercado del GLP.

Alejandro Narváez advierte que hoy la empresa opera por debajo de su capacidad y el país enfrenta una fuerte dependencia de Pluspetrol, que concentra cerca del 80% del mercado del GLP.

La crisis energética que padecen hoy los peruanos por el aumento de precios, causada por la rotura del ducto de Camisea que opera la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha vuelto a poner en los reflectores el papel estratégico de Petroperú. En entrevista con La República, su expresidente Alejandro Narváez asegura que, si la petrolera estatal contara con respaldo financiero y capital de trabajo, podría incrementar la producción de GLP y contribuir a equilibrar el mercado, evitando así el fuerte incremento en el precio de los combustibles que hoy golpea a los consumidores.

Narváez asegura que la empresa no busca "ni un sol del Gobierno", sino únicamente un aval que le permita acceder a financiamiento en el mercado. En ese marco, sostiene que el reperfilamiento de la deuda, cuya propuesta está encarpetada, es la salida técnica más viable para la recuperación de la compañía, pero que el gobierno encabezado por Denisse Miralles ha decidido ignorar. Además, señala que hay un consenso mayoritario para que el decreto de la privatización se derogue.

—Se ha sumado la tormenta perfecta: la guerra del Medio Oriente, que ha presionado al alza el precio del crudo, la rotura del ducto de Camisea y un Petroperú debilitado con problemas de caja. ¿Estos tres factores evidencian la fragilidad de la seguridad energética del Perú?

—Sin duda. La confluencia de esos tres factores ha hecho que se dispare el precio de las gasolinas en el Perú, del GLP y de todo lo que consumimos en nuestro país. Eso es clarísimo.

—¿Qué tan preparado está el Perú para responder a un shock energético así?

—No estamos preparados para nada. No tenemos los stocks de seguridad para el tema del gas. Las normas están ahí, pero no se cumplen. Somos un país absolutamente vulnerable ante factores exógenos principalmente, incluso internos como el caso del gasoducto que ha sufrido la rotura y que en este momento está medio explicado el asunto.

—¿Cuál debería ser el rol de una empresa pública como Petroperú en este tipo de contextos?

—Es una evidencia clarísima de la importancia estratégica que tiene Petroperú. Si tuviera los recursos que tienen Repsol u otras empresas privadas del sector, no deberíamos enfrentar un salto tan brutal en el precio de los combustibles.

La Nueva Refinería Talara tiene capacidad para procesar hasta 95.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, actualmente produce alrededor de 40.000 barriles diarios por la falta de capital de trabajo.

"El 80% del mercado de GLP está controlado por Pluspetrol"

Petroperú produce gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, el 80% del mercado nacional está controlado por Pluspetrol, que es un monopolio y en este momento no produce nada debido a la rotura del ducto. Eso significa que, para mantener el abastecimiento en condiciones similares a las anteriores, el país tiene que recurrir a importaciones.

El 20% restante se reparte entre otros operadores, una pequeña participación de Petroperú y el resto corresponde a producto importado. Este es un ejemplo claro de que, si Petroperú contara con el capital suficiente, podría producir más GLP en este momento. El GLP es un derivado del petróleo. Por lo tanto, si la empresa tuviera los recursos necesarios o estaría en condiciones normales, no enfrentaríamos el actual déficit de oferta.

Resulta difícil entender cómo se llega a esta situación cuando una empresa plenamente preparada como Petroperú debería estar en condiciones de atender el mercado en escenarios de crisis puntual.

—Serviría como paliativo frente a estas contingencias

—Simplemente sería un competidor más, que permitiría que los precios estén por debajo de los 65 soles que cuesta un balón de gas. El mercado estaría mejor repartido y no recaería, en este caso, en Pluspetrol, que hoy tiene el monopolio total.

Pluspetrol maneja el mercado de GLP con cerca del 80% de participación. Si Petroperú produjera más, y tuviese mayor disponibilidad de petróleo —del que se obtiene el GLP—, su participación podría ubicarse en torno al 15% o 20% del mercado. Eso permitiría un mayor equilibrio en la oferta y, en consecuencia, los precios bajarían.

—¿Hoy cuánto GLP produce Petroperú?

—Más o menos 4.000 barriles a 5.000 barriles, eso no es nada. Solamente para atender una parte del mercado del norte.

—Insuficiente

—Totalmente insuficiente.

Alejandro Narváez asegura que la crisis energética actual evidencia la importancia de una petrolera estatal fuerte.

"No hay capital de trabajo para comprar petróleo"

—¿Y por qué no produce más?

—Porque no tiene petróleo y simplemente prioriza qué producto es más rentable. Por la versatilidad y el diseño, la refinería puede producir más GLP si quisiera. Eso es lo que llaman el plan de refinación. En este momento de crisis, podría producir más GLP y sacrificar un poco otros combustibles, otras gasolinas, para atender el gas en el país.

En el plan de refinación, ante una crisis de gas, lo que haría es producir más GLP para atender por lo menos la mitad del mercado nacional y para eso se necesita petróleo, pero en este momento no tiene capital de trabajo para comprar petróleo.

—¿Cuáles son los carburantes principales que Petroperú produce?

—Básicamente diésel y gasolinas, asfalto y un poquito de GLP.

—¿Qué participación de mercado tiene hoy?

—La cuota de mercado que tiene Petroperú en este momento está en torno a 20% y 25% porque ha habido una bajada enorme en los últimos meses, básicamente desde noviembre para adelante, ante la falta de capital de trabajo.

No está cargando los 90.000 barriles que cargábamos antes en Talara. Entonces ahí tenemos una caída muy fuerte y falta de capital de trabajo. Ahorita debe estar en torno a 40.000 o 50.000 barriles nada más. La Refinería está infrautilizada, subutilizada por falta de productos.

Ganancia operativa de Petroperú estuvo en azul hasta que llegó Jerí

—Al cierre del 2025, Petroperú reportó por primera vez desde el 2021 un Ebitda positivo (ganancia operativa) de US$13 millones en mayor parte por su gestión. Sin embargo, hoy enfrenta problemas de caja, deuda con proveedores y una menor carga en la refinería. ¿Existe el riesgo de que los resultados del primer bimestre del 2026 vuelvan a mostrar números en rojo?

Seguramente. Si la capacidad instalada de la refinería moderna está en torno a 90.000 barriles, y ahora por falta de insumos se está cargando en torno a 40.000 barriles, definitivamente hay poco producto. Hay gastos fijos que no se pueden dejar de pagar y obligaciones que no se pueden dejar de cumplir. Por lo tanto, si no hay ingresos suficientes para cubrir esos gastos y esos costos fijos, definitivamente los resultados no van a ser mejores.

Puede ser que se agudice mucho más la crisis este año si no se revierte la situación que se está atravesando. A ver si esta nueva administración podría tener un gesto más pro país. Hay un consenso mayoritariamente de que el decreto de urgencia se derogue.

Por otro lado vale la pena añadir que hasta octubre del 2025, el Ebitda era positivo y pudimos haber llegado a US$50 millones al cierre de año, pero debido al desatino de quienes toman las decisiones, simplemente está en rojo el Ebitda de noviembre y diciembre, resultados negativos que han sido reportados a la SMV (Superintendencia de Mercado de Valores).

—Periodo que coincide con el ingreso de la nueva gestión de José Jerí

—Exactamente.

"El Estado no tiene que poner un sol, solo dar un aval"

El DU ahora está flotando, parece haber perdido ese vigor que imperó con Jerí. De manera paralela, ¿cuál es hoy la salida inmediata para Petroperú?

La salida inmediata es que tiene que haber una inyección de capital fresco y eso no necesariamente tiene que ser del Estado. El Estado no tiene que poner ni un sol, simplemente tiene que tener el gesto como accionista, un aval. Decir: yo soy el accionista, por lo tanto, en el escenario más hipotético de que algo pase en la empresa, el accionista responde.

Eso es todo. No le pedimos un sol al Estado. Simplemente que avale al banco que esté interesado en financiar estas operaciones. Habría dos cosas positivas: conseguiríamos un préstamo a tasa de interés muy baja y liquidez inmediata para poder salir de este problema.

—¿Existe interés del mercado en financiar a Petroperú?

—Sí. Un representante de algunos bonistas ha señalado claramente que en el mercado de capitales hay suficientes interesados en financiar a Petroperú sin ningún problema. Lo único que esperan es ese gesto del accionista.

Es decir, un aval, entre comillas, del accionista que diga: “yo soy el accionista de la empresa y, si hubiese algún problema de impagos, el accionista responde”. No necesitamos que el Tesoro Público sacrifique su caja.

Simplemente que los bancos acuerden el financiamiento con Petroperú y que la empresa asuma su responsabilidad financiera cuando la deuda venza y tenga que pagar los intereses y el principal.

—¿Y cuál es su lectura de que ese gesto no se dé desde el Gobierno?

Esto viene desde la época de Jerí cuando decía "ni un sol más a Petro Perú".

— ¿Qué es lo que quieren hacer con la petrolera?

—Ahora mismo no sé exactamente qué están haciendo. Lo que sí sé es que el decreto está quedando prácticamente en el camino ante este escenario.

Lo único que le queda al Ejecutivo —que es el responsable de la empresa— es que el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Energía y Minas, que fungen como accionistas, definan que Petroperú debe buscar financiamiento en el mercado con el aval del Estado.

Denisse Miralles, ministra de Economía en el gobierno de Jerí y hoy premier en el régimen del perulibrista José María Balcázar. Es promotora del decreto que privatiza Petroperú.

"Reperfilar la deuda es una operación que puede hacerse en 30 días"

—¿Qué le parece la propuesta de reperfilar la deuda?

—Eso es una operación que puede hacerse en 30 días. Reperfilar la deuda es patear a más largo plazo las obligaciones y buscar vía emisión de bonos un banco determinado y con eso se salen rápidamente las obligaciones de corto plazo.

— ¿Eso era muy viable?

Por su puesto que sí. Ya estaban los pasos seguros con el ministro anterior y viene esta señora (Miralles) que no sabe de economía a nivel de negocios y ha torpedeado y destrozado ese proyecto. El ministro Reyes tenía la vocación de trabajar de la mano con Petroperú para el reperfilamiento de la deuda.

—Entonces, las salidas son técnicas más que ideológicas como suelen decir a la derecha..

—No es un tema ideológico, es un caso concreto que estamos pasando, una crisis energética mundial y más con el problema del accidente en el gasoducto de Camisea. Esto nos demuestra objetivamente que necesitamos una empresa potente como Petroperú. Si no hacemos caso a eso, la economía del país puede verse muy golpeada.

El crecimiento de este año podría ser peor de lo que se preveía si no se atiende pronto esta necesidad financiera, porque Petroperú mueve la aguja del PBI.