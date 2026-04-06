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Elecciones 2026: Cámara de Diputados estaría conformada por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y JPP

A medida que se acercan los comicios, solo cinco partidos aseguran su permanencia en la Cámara de Diputados. Mientras el fujimorismo y el partido de López Aliaga mantienen su respaldo en Lima y el norte, regiones como Cusco y Puno concentran su representación en Juntos por el Perú y Ahora Nación. Por su parte, el partido del Buen Gobierno alcanzaría una presencia mínima con apenas 9 escaños.

Posibles partidos que conformarían la Cámara de Diputados.
Posibles partidos que conformarían la Cámara de Diputados. | Composición/LR

Basado en los últimos sondeos oficiales, al 5 de abril de 2026, la futura Cámara de Diputados estaría conformada por cinco partidos principales que lograrían superar la barrera electoral del 5%. Fuerza Popular se posiciona en el primer lugar con un total de 39 escaños, seguida por Renovación Popular con 30 curules y Juntos por el Perú con 29 representantes. Completan este bloque el partido Ahora Nación, que alcanzaría 23 escaños, y el Partido del Buen Gobierno, con una proyección de 9 parlamentarios.

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En cuanto a la distribución por regiones, se refleja una notoria falta de representación en comparación con la capital. Según las simulaciones basadas en el margen de error, varios partidos no alcanzarían la votación mínima necesaria para obtener un cupo en zonas específicas.

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En el caso de Cusco, por ejemplo, el partido de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, no registra votos suficientes para obtener representación parlamentaria. El mismo caso se da en Apurímac y Puno, regiones que rechazaron la reciente visita del candidato: Renovación Popular no se muestra entre los partidos elegidos para representar a dichas regiones en la Cámara de Diputados. En esa misma línea, el partido del Buen Gobierno liderado por Jorge Nieto es el que no alcanza los votos necesarios en la mayoría de regiones como Amazonas o Áncash. En consecuencia, la fragmentación del voto provoca que la representación se concentre únicamente en los partidos que logran un respaldo popular mínimo en cada zona.

Al respecto, en diálogo con La República, el analista político Andy Philipps advirtió que el retorno a la bicameralidad profundiza la crisis de legitimidad del sistema político peruano. Según explicó, la estructura parlamentaria actual se percibe como un símbolo de un sistema que no escucha al pueblo. "Estamos ante un sistema político ilegítimo y una democracia absolutamente debilitada. Además, el especialista agregó que este sistema “es una ofensa a la voluntad de la gente” al recordar el Referéndum del 2018 cuando el 90% de los peruanos votó en contra del retorno a la bicameralidad. “Finalmente tenemos más burocracia y un gasto que supone una carga aún mayor para los peruanos. Es un gasto inútil propio de sistemas que anteponen sus intereses al bienestar general", declaró para este diario.

En Lima Metropolitana, el partido de Keiko Fujimori, al igual que el del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, obtienen un dominio con 11 escaños cada uno, mientras que el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación logran 5 y 2 respectivamente.

En regiones del norte como La Libertad y Piura, Fuerza Popular se mantiene sólido con 3 representantes en cada una, repartiéndose los escaños restantes principalmente entre Renovación Popular y Juntos por el Perú. Por otro lado, en zonas como Tacna o Moquegua, la representación se inclina hacia Juntos por el Perú y Ahora Nación como las únicas opciones de representación a la cámara baja.

Sobre la presencia de Keiko Fujimori en la mayoría de escaños pese al rechazo regional, el politólogo Philipps lo catalogó como una "inusitada fragmentación política". Para el especialista, los líderes políticos han priorizado sus intereses particulares en lugar de construir alianzas. "> Existe sobre todo una responsabilidad de los líderes políticos de no haber construido un frente político electoral más grande", afirmó.

De acuerdo con los sondeos, se muestran tendencias constantes para los partidos con mayor intención de voto. Juntos por el Perú, por ejemplo, ha mostrado una estabilidad entre enero y febrero con 15 escaños aproximadamente. A partir de marzo, el partido liderado por Roberto Sánchez inició una tendencia ascendente y al cierre del reporte, Juntos por el Perú alcanza un promedio de 30 escaños, con un rango que varía entre los 25 y 35 curules.

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