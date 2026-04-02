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Economía

Precios de la canasta familiar en Perú se elevan a niveles de 1994 y presionan al MEF y BCR: ¿Qué medidas plantean expertos?

Factura. El salto de 2,38% en los precios al consumidor en marzo elevó la inflación anual a 3,8% y la sacó del rango meta del BCR. Transporte (9%) y alimentos (3%) explican el repunte, golpeando con mayor fuerza a hogares de menores ingresos, mientras persisten riesgos por combustibles por la guerra en Medio Oriente.

El encarecimiento del GLP y el gasohol elevó hasta en 9% los costos del transporte, y presionaron pasajes.
El encarecimiento del GLP y el gasohol elevó hasta en 9% los costos del transporte, y presionaron pasajes. | Composición LR/Foto: Rosa Grandez

Los precios en Lima, el principal termómetro inflacionario del Perú, se dispararon 2,38% en marzo, la mayor alza mensual en 32 años, un salto que no se veía desde marzo de 1994 cuando arrojó 2,32%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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El golpe al bosillo es fruto de tres choques simultáneos que formaron “una tormenta perfecta” en detrimento del ciudadano de a pie: el siniestro del ducto de gas natural, la guerra en Medio Oriente, que elevó el precio de los combustibles, y la presencia de un Niño Costero, que terminó por presionar aún más los costos.

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Así, la inflación anual (abril 2025 – marzo 2026) alcanzó una tasa de 3,8%, la más alta en tres años, escapándose del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%). Hace una semana, Julio Velarde afirmaba que el índice de precios llegaría apenas al 3%, sin embargo el dato fue mayor a lo previsto.

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Transporte y alimentos lideran el golpe inflacionario  

El golpe inflacionario se concentró en lo más sensible de la billetera como es movilizarse y comer. Este resultado se sustenta, principalmente, en los mayores precios del rubro transporte (9%), impulsados por el encarecimiento de combustibles como el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular y gasohol, lo que derivó en un aumento en los pasajes de buses y taxis.

“Esto debido al impacto inicial luego de que se rompa el ducto, la guerra en Irán y un semiparalizado Petroperú”, apuntó el economista Armando Mendoza a este diario.

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Por otro lado, el rubro de alimentos (3%) volvió a golpear el bolsillo de miles de peruanos, afectado por heladas y lluvias que perjudicaron la producción agrícola en la sierra central. “Eso explica cómo tubérculos (+10%), frutas (5%) y carne (3%) han tenido un incremento considerable”, añadió.

Si bien el tubo de Camisea ya fue reparado y existe un Niño débil en este momento, desde el BBVA Research advierten que las aguas no están calmadas debido a que “todavía persiste la incertidumbre sobre la duración de la Guerra en Medio Oriente, por lo que los efectos sobre el transporte urbano y los costos logísticos tardarán en revertirse”.

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Según apunta el INEI, de los 586 productos que componen la canasta básica familiar, 353 subieron de precio en marzo. Los que registraron la mayor incidencia en el bolsillo de la gente fueron el GLP vehicular (75%), arándanos (52%), petróleo diésel (33%), gasohol (33%), fresa (32%), vainita americana (29%), papa blanca (25%) y arveja verde (22%).

Además, el gas doméstico envasado, balón que usan más de 8 millones de hogares para cocinar, aumentó de precio en 12,5% debido al desabastecimiento durante 14 días que duró la emergencia de gas natural.

A nivel de ciudades, la que sufrió el mayor aumento de precios (entre abril de 2025 y marzo de 2026) fue Puerto Maldonado, con 4,1%, le sigue Lima Metropolitana (3,8%), Ica, Huancayo, Huánuco, Piura, Pucallpa y Moquegua, todas con inflaciones entre 3% y 4%.

Un factor que despierta preocupación es el comportamiento de los alimentos, “que volverá a superar a la de toda la canasta”, según afirma el economista Juan José Marthans, rompiendo así una tendencia de casi dos años por debajo del índice general de precios. Para Armando Mendoza, “este fenómeno golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, elevando el costo de vida sobre todo a los sectores socioeconómicos C y D".

El encarecimiento de combustibles impulsó en 9% el rubro transporte, trasladándose rápidamente a pasajes.

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Piden medidas de contingencia ante escalada de precios

Ante ello, indicó que urge medidas de contingencia antes de que la Guerra en Irán comience a escalar. Una de ellas, es evaluar mecanismos de compensación tributaria como ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo o al impuesto general a las ventas (IGV) aplicado a combustibles principales que tienen impacto directo en el transporte que usa la población como el diésel o gasohol.

Otra medida, señala, es asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la continuidad operativa de Petroperú y garantizar redundancia (rutas alternativas de respaldo) en la infraestructura del ducto.

El exministro de Economía, Waldo Mendoza, considera que el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva deberían trazar una coordinación para enfrentar este problema, debido a que existe una amenaza de estanflacion (inflación con enfriamiento económico), calificado como el problema macroecononico más grave de los últimos años.

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"Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es el alza del petróleo por la guerra con Irán. El gobierno hace nada (...) Cuando la inflación sube, el poder de compra de las personas cae y la economía se enfría. El ministro de Economía ha abandonado su cargo", afirmó el extitular del MEF.

Una de las medidas que ha planteado es activar el fondo de estabilización del precio de Combustibles, que implica que el Estado interviene para evitar que los precios internacionales altos del petróleo se trasladen directamente a los consumidores en los grifos. A su juicio, esta medida no debe elevar el gasto público.

"Cuándo los precios externos suben, el gobierno subsidia a los importadores para que no suban los precios locales. Cuándo los precios externos bajan, los importadores no bajan los precios locales y devuelven el subsidio", explicó.

Aún hay margen para prevenir mayores alzas de alimentos

Por otro lado, el economista Armando Mendoza advierte que el Gobierno aún está a tiempo de adoptar medidas preventivas, pero remarca la urgencia de actuar de manera coordinada entre los ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario.

“Estamos a tiempo de aplicar medidas como asegurar insumos para el sector agrícola y garantizar las cosechas de la campaña de este año. En el caso de Brasil, por ejemplo, se calcula que el 85% de los fertilizantes provienen del Medio Oriente; si esa provisión se interrumpe, la campaña agrícola se vería seriamente afectada”, señaló.

Si bien la consecuencia no sería inmediata, lo que podría generar una falsa sensación de tranquilidad, sí podría impactar en un corto plazo. Es decir, si los fertilizantes no llegan a tiempo para la siembra, el impacto no se percibe hoy en los mercados, sino varios meses después, cuando la cosecha no se concreta.

“Si no pudiste sembrar ahora, no lo vas a sentir hoy en los precios, sino dentro de cinco o seis meses, cuando esa producción simplemente no exista. Y ahí ya no hay margen de reacción, porque la temporada agrícola ya pasó”, advirtió.

Para el economista Juan Carlos Odar, en abril también se registraría una inflación alta. Si los precios se estabilizan en los próximos meses, la inflación anual de 2026 se ubicaría alrededor de 3,19%, es decir, fuera de lo que proyecta el BCR.

Desde Thorne & Asociates, indican que aunque la crisis de Camisea se ha resuelto, y los choques del precio del petróleo y el El Niño Costero serían transitorios, el retorno de la inflación anual al rango meta ahora sería más lento a lo esperado.

"Se daría en el cuarto trimestre del 2026 y ya no en el tercero. No hay señales claras de que las tensiones geopolíticas disminuyan, por lo que el precio del petróleo continuaría en niveles elevados y seguiría añadiendo presiones adicionales", analizaron.

Claves

Contención. En un plazo de dos semanas deberían verse medidas más concretas frente a la crisis de combustibles debido a la guerra en Irán.

Quedó corto. Julio Velarde estimó que la inflación anual rondaría el 3%, pero el dato final fue mayor a lo previsto.

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