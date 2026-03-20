Crisis de combustible continúa: a nivel nacional el petróleo y la gasolina mantienen precios elevados

La última crisis de combustibles en el Perú se originó el 2 de marzo, tras la rotura del ducto de gas de Camisea en Cusco, lo que interrumpió el suministro de gas natural. Para el 6 de marzo, la situación ya mostraba un claro desabastecimiento, sobre todo de GNV y GLP en Lima Norte. En algunos grifos, los precios de las gasolinas se incrementaron abruptamente en cuestión de horas: por ejemplo, la gasolina premium pasó de aproximadamente S/17.00 a S/22.99, mientras que la regular subió de S/15.68 a S/20.09.

El 10 de marzo se alcanzó uno de los picos más críticos de la crisis. Se registraron largas colas, especulación y fuertes incrementos de precios. La gasolina regular llegó a venderse entre S/17.5 y S/22 por galón, y la premium superó los S/25.00. El diésel también se elevó considerablemente, con precios promedio entre S/18.00 y S/21.8, alcanzando hasta S/29.00 en algunos distritos.

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En esa misma fecha, el GLP vehicular, cuyo precio habitual rondaba los S/6.00, llegó a triplicarse en muchos casos, situándose entre S/15.00 y S/17.00. En cuanto al GNV, aunque su precio oscilaba entre S/1.5 y S/4.3 por m³, en la práctica era escaso. Este incremento impactó directamente en el transporte público, que elevó los pasajes hasta en S/1. La crisis llevó también a que el 10% de las unidades del Corredor Morado dejaran de operar temporalmente debido al problema del abastecimiento de GNV.

El 13 de marzo, el gobierno anunció la reparación del ducto y el reinicio progresivo del suministro de gas. Sin embargo, al 18 de marzo, los precios aún no retornan a niveles previos a la crisis.

Panorama en Lima

Actualmente, la gasolina premium puede encontrarse desde aproximadamente S/18.49 en distritos como La Victoria hasta cerca de S/25 por galón en Los Olivos, mientras que la regular varía entre S/15.60 en Villa El Salvador y S/23.99 en Surco. El diésel también presenta diferencias significativas, desde S/18.50 en Villa El Salvador hasta casi S/25.00 en Los Olivos. En un recorrido que realizó La República por algunas calles de Lima, los conductores de transporte público alertaron que, previo a la emergencia, el diésel costaba alrededor de S/14.00; comparándolo con el precio actual, existe un alza de hasta S/11.00 por galón, razón por la que mantienen aún el precio de S/0.50 más en el pasaje.

En la misma línea, el GLP vehicular se mantiene elevado: en Los Olivos está alrededor de S/15.90, muy por encima de su nivel habitual de S/6.00. Sin embargo, también hay grifos en Villa El Salvador, como el de Repsol en Micaela Bastidas, donde se vende a S/8.50, lo que genera largas colas de transportistas. Por su parte, el GNV muestra señales de recuperación en el abastecimiento, con precios más estables según el distrito: S/1.57 en La Victoria, S/1.64 en Callao y hasta S/2.20 en San Juan de Lurigancho por m³.

Panorama en regiones

El precio de combustibles en las regiones ha sufrido variaciones en los últimos días. En Piura, el gas natural vehicular (GNV) cuesta S/2, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) está a S/8.49 el galón. El diésel disminuyó S/3 en algunos grifos, costando ahora S/19.99, aunque en otros empezó a escasear. La gasolina regular disminuyó a S/16.99 y la gasolina premium se mantiene a S/19.99.

En Chiclayo, el GNV se mantiene a S/2.42. El GLP empezó a disminuir a S/10.29 y el diésel empezó a aumentar a S/21.98. La gasolina regular aumentó a S/18.99 y la gasolina premium se mantiene a S/20.99.

En la zona del sur, como en Puno, el GLP está costando S/11.90 y el diésel S/23.50. El gasohol regular incrementó, de S/19.20 a S/21.20, mientras que el gasohol premium también subió, de S/20 a S/22.20.

En Juliaca, el diésel también empezó a aumentar, de S/18.99 a S/21.99. La gasolina regular cuesta S/19.99 y la gasolina premium a S/20.99.

En Tacna, el GLP se agotó en varias estaciones desde hace varios días. El diésel aumentó de precio, de S/20.55 a S/23.99. La gasohol regular y la gasohol premium también aumentaron; ahora cuestan S/21.49 y S/22.49, respectivamente.

Finalmente, en la región oriente, en Iquitos, el diésel subió de S/18.00 a S/22.92. La gasohol regular y la gasohol premium también aumentaron en S/1.00; ahora ambos cuestan S/18.95.

El balón de gas continúa elevado

A cinco días de que el gobierno haya anunciado el término de la crisis energética por la ruptura del ducto que transportaba GNV en Megantoni (Cusco), el precio del balón de gas de uso domiciliario continúa en alza en algunas zonas de Lima, registrando el costo más alto de S/85.00 por el cilindro de 10 kilos.

La República consultó vía telefónica con distribuidoras de las zonas con mayor demanda; en el caso de Lima Norte, el precio varía de S/65.00, en Lima Gas de SMP, a S/55.00 en la marca Primax en Comas. En zonas más distantes como Carabayllo, se consigna un ligero aumento de S/2.00; pese a que el portal de Osinergmin figura el costo de S/50.00, las distribuidoras consultadas mantienen un precio que bordea los S/60.00.

En Lince, el precio continúa en S/67.00, monto que conserva desde la primera semana de marzo; en el Callao, el costo ha variado de S/65.00 a S/58.00; en la zona este, en SJL, el costo del insumo en la distribuidora Lima Gas ubicada en Hatun Colla bordea los S/65.00.

El precio más alto, según la plataforma del Estado, se documenta en Magdalena del Mar, donde el balón de gas de 10 kilos llega a costar S/85.00. En una consulta realizada anteriormente, la distribuidora Gas Market nos alertó del problema del abastecimiento que sufrían y que los había obligado a cerrar sus puertas por escasez de este insumo.

Cabe indicar que, en la consulta realizada en la APP “Facilito”, el precio en la misma distribuidora reporta el costo de S/75.00, superando en S/10 el monto real del local, siendo esto una falta grave, ya que el precio publicado en el aplicativo debe respetarse o, en el caso, actualizarse para evitar sanciones por el organismo regulador. En el caso del usuario, puede reportar a la empresa a través de la misma plataforma (Facilito) o al teléfono 01 219 3410. Así mismo, si la empresa no cuenta con stock, debe registrarlo con el precio S/0.00; de lo contrario, podría incurrir en publicidad engañosa.