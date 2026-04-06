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Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

De acuerdo a investigaciones preliminares del Indecopi, las empresas acordaron fijar los niveles de precios del pollo vivo en La Libertad, Áncash, Piura, Lambayeque y Cajamarca.

Cinco empresas habrían concertado precios en el norte del Perú, de acuerdo al Indecopi. Foto: Composición LR.
Cinco empresas habrían concertado precios en el norte del Perú, de acuerdo al Indecopi. Foto: Composición LR.

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) abrió un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra cinco empresas y tres personas naturales. La investigación se centra en la presunta práctica anticompetitiva de fijar de manera concertada la variación de precios del pollo vivo por kilo.

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Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2020 y marzo de 2021. La medida abarca los departamentos de Áncash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura. En este proceso se investigará si las empresas habrían acordado subir y mantener el precio del pollo vivo por kilogramo en diversas provincias de esos departamentos durante el periodo revisado.

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Los detalles de la investigación: concertación entre empresas

Las coordinaciones del presunto acuerdo –de acuerdo a la investigación del Indecopi-, se habrían llevado a cabo mediante mensajes por WhatsApp. Este dato es importante, pues concordaría con la información de ventas reportada por las empresas durante los periodos analizados.

Cabe señalar que, la supervisión del cumplimiento del presunto acuerdo también se habría realizado mediante llamadas por teléfono, chats de WhatsApp y a través de los propios vendedores. Esta práctica sería de gravedad, toda vez que la producción conjunta de estas empresas investigadas representó más del 80% de la producción total de pollo vivo en los departamentos del norte mencionados durante 2020 y 2021, periodo de la pandemia.

Indecopi determinará si las empresas habrían coordinado el incremento y mantenimiento del precio del pollo. Foto: Difusión.

Indecopi determinará si las empresas habrían coordinado el incremento y mantenimiento del precio del pollo. Foto: Difusión.

¿Cuáles son las empresas investigadas?

  • Avícola Yugoslavia S.A.C.
  • El Rocío S.A.
  • Chimú Agropecuaria S.A.
  • Molino La Perla S.A.C.
  • Técnica Avícola S.A.

Por otro lado, Max Schneider Saavedra, José Miguel Salcedo Zúñiga y María Delgado Pineda son las personas naturales imputadas, de acuerdo al Indecopi.

¿Cuál es el fundamento para iniciar un procedimiento administrativo?

Según el Indecopi, se puede iniciar un procedimiento sancionador cuando hay señales o pruebas que hacen pensar que alguien podría haber cometido una conducta que afecta la competencia. Esto no significa que ya se haya decidido quién tiene la culpa ni cuál será el resultado del procedimiento.

De acuerdo con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cuando el Indecopi inicia un procedimiento sancionador, las personas naturales o jurídicas señaladas tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos. Durante este tiempo, pueden explicar su versión de los hechos y aportar pruebas que consideren relevantes. Este derecho busca garantizar un proceso justo y transparente. El Indecopi evaluará los descargos antes de tomar cualquier decisión sobre la posible sanción.

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Precio del pollo ronda los S/13

De acuerdo al Indecopi, el pollo, un producto de consumo masivo, es una de las principales -y más accesibles- fuentes de proteína animal para la población. Ello refleja que, entre 2019 y 2023, la carne del pollo representó en promedio el 59,2% del total que abasteció el mercado en Perú. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a inicios de abril de 2026 el kilo de pollo se encontraba en S/12,86, superando su valor en enero, cuando se vendía en S/10,92.

En abril, el precio del kilo de pollo se ubicó por arriba de los S/12. Foto: MIDAGRI.

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