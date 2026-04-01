Tren Lima - Chosica: MTC aclara que aún no ha autorizado el inicio de operaciones tras falta de requisitos técnicos e infraestructura

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el comienzo de las operaciones del tren Lima–Chosica todavía no está listo. Esto se debe a que es necesario que la infraestructura ferroviaria esté correctamente acondicionada para su funcionamiento y cumpla con los requisitos mínimos de seguridad.

Según explicó el sector, para que el servicio funcione, es necesario instalar paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, señalización automática, barreras automatizadas y una vía segregada que permita proteger tanto a los usuarios como a terceros que circulan cerca de la línea férrea.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

En esa línea, el MTC recordó que la vía Lima–Chosica está bajo concesión de Ferrovías Central Andina S. A., por lo que cualquier adecuación o intervención requiere modificar el contrato de concesión.

Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta aclaración del MTC se produce luego de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunciara que el tren Lima–Chosica se encuentra técnicamente operativo y en condiciones de iniciar funciones de inmediato. Según dijo el burgomaestre, quien reemplaza a Rafael López Aliaga en la comuna, “todo está listo”, pero aún depende de una autorización formal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), documento que hasta el momento no ha sido emitido.

Reggiardo señaló que ha venido coordinando directamente con el ministro Aldo Prieto, dando luces de que el tren podría comenzar a operar esta misma semana.

Tren Lima - Chosica a la espera de levantar observaciones

El MTC advirtió que aún existen observaciones técnicas y contractuales, entre ellas la modificación del contrato de concesión, trámite que ahora deberá ser gestionado por PROINVERSIÓN tras el reciente Convenio de Delegación de Competencias. Mientras no se concrete ese proceso con Ferrovías Central Andina S.A., el proyecto seguirá detenido pese a su aparente operatividad.

La cartera del MTC precisó que la solicitud de la Municipalidad de Lima para habilitar el traslado de una locomotora y cinco coches forma parte de un plan de mantenimiento preventivo, y no implica el inicio formal del servicio ferroviario.

Reggiardo reiteró públicamente su pedido al MTC

Tras este pronunciamiento, Reggiardo reiteró su pedido al MTC para que autorice la marcha blanca y aclaró que la Municipalidad solo pidió la autorización para el traslado de cinco coches y una locomotora, más no se refirió al inicio de viajes con pasajeros. Además, insistió en que no existen impedimentos técnicos para la operación, ya que ya se realizaron pruebas en vacío.