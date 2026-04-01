HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Tren Lima - Chosica: MTC aclara que aún no ha autorizado el inicio de operaciones tras falta de requisitos técnicos e infraestructura

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el tren Lima–Chosica ya está técnicamente operativo, pero su puesta en marcha sigue pendiente de la autorización del MTC, que aún mantiene observaciones técnicas y contractuales.

Comunicado de MTC.
Comunicado de MTC. | Composición LR/Andina

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el comienzo de las operaciones del tren Lima–Chosica todavía no está listo. Esto se debe a que es necesario que la infraestructura ferroviaria esté correctamente acondicionada para su funcionamiento y cumpla con los requisitos mínimos de seguridad.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según explicó el sector, para que el servicio funcione, es necesario instalar paraderos, estaciones, sistemas de recaudo, señalización automática, barreras automatizadas y una vía segregada que permita proteger tanto a los usuarios como a terceros que circulan cerca de la línea férrea. 

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

lr.pe

En esa línea, el MTC recordó que la vía Lima–Chosica está bajo concesión de Ferrovías Central Andina S. A., por lo que cualquier adecuación o intervención requiere modificar el contrato de concesión.

Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta aclaración del MTC se produce luego de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunciara que el tren Lima–Chosica se encuentra técnicamente operativo y en condiciones de iniciar funciones de inmediato. Según dijo el burgomaestre, quien reemplaza a Rafael López Aliaga en la comuna, “todo está listo”, pero aún depende de una autorización formal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), documento que hasta el momento no ha sido emitido. 

Reggiardo señaló que ha venido coordinando directamente con el ministro Aldo Prieto, dando luces de que el tren podría comenzar a operar esta misma semana.  

PUEDES VER: SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

lr.pe

Tren Lima - Chosica a la espera de levantar observaciones

El MTC advirtió que aún existen observaciones técnicas y contractuales, entre ellas la modificación del contrato de concesión, trámite que ahora deberá ser gestionado por PROINVERSIÓN tras el reciente Convenio de Delegación de Competencias. Mientras no se concrete ese proceso con Ferrovías Central Andina S.A., el proyecto seguirá detenido pese a su aparente operatividad. 

La cartera del MTC precisó que la solicitud de la Municipalidad de Lima para habilitar el traslado de una locomotora y cinco coches forma parte de un plan de mantenimiento preventivo, y no implica el inicio formal del servicio ferroviario.

PUEDES VER: Congreso: aprueban ampliar uso de taxis colectivos hasta 2031

lr.pe

Reggiardo reiteró públicamente su pedido al MTC

Tras este pronunciamiento, Reggiardo reiteró su pedido al MTC para que autorice la marcha blanca y aclaró que la Municipalidad solo pidió la autorización para el traslado de cinco coches y una locomotora, más no se refirió al inicio de viajes con pasajeros. Además, insistió en que no existen impedimentos técnicos para la operación, ya que ya se realizaron pruebas en vacío.

Notas relacionadas
Renzo Reggiardo asegura que trenes de Lima-Chosica podrían iniciar esta semana, pero autorización depende del MTC

Renzo Reggiardo asegura que trenes de Lima-Chosica podrían iniciar esta semana, pero autorización depende del MTC

LEER MÁS
Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

LEER MÁS
Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS
¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Economía

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025