Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Cuatro factores describen la realidad del mercado laboral: subempleo ‘invisible’, inactividad, ingresos estancados y una precarización del empleo formal con contratos temporales.

Cuatro factores describen la realidad del mercado laboral: subempleo ‘invisible’, inactividad, ingresos estancados y una precarización del empleo formal con contratos temporales.

A siete días de las elecciones 2026, el mercado laboral peruano no está para celebraciones a la hora de ir a votar por su próximo presidente. El subempleo por ingresos, trabajo que existe, pero no alcanza para vivir, se ha convertido en una de las señales más crudas de la economía.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre diciembre 2025 – enero – febrero 2026, solo en la capital (Lima) 1 millón 608.000 personas trabajan sin ganar lo suficiente para cubrir su canasta básica. De ese grupo, quienes tienen una carrera universitaria bordean los 310.000.

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Antes de la irrupción de la pandemia, en ese mismo periodo entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la cifra alcanzaba a 1 millón 125.000. Hoy son 483.000 más. Es decir, hay un salto de 43% que no se ha revertido pese a la llamada recuperación económica, cuyo promedio (3%), se ubica por debajo del 4,5% registrado en la década prepandemia.

7 millones de trabajadores en Perú no cubre la canasta básica familiar

A escala nacional, el problema es más grave. Al cierre del 2025, el Perú registró cerca de 7,8 millones de subempleados, de los cuales alrededor de 7 millones lo están por ingresos, es decir, trabajadores que, pese a tener una ocupación, perciben ingresos por debajo de S/903 mensuales, es decir, menos de la mitad de la canasta básica familiar, situada en S/1.816. También implica estar por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), hoy en S/1.130.

En suma, es trabajar y seguir siendo pobre. No en vano, según el INEI, son más de 9 millones 300.000 compatriotas sometidos a la pobreza monetaria.

“Hoy tenemos un mercado laboral más precario que en 2019. La pandemia agravó problemas que ya existían y la recuperación no ha logrado revertirlos completamente. La inactividad laboral creció 26% respecto a la prepandemia. Es gente que podría trabajar, pero ni trabaja ni busca empleo, muchas veces por desaliento”, sostuvo a este diario el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.

Lejos de corregirse, este fenómeno se ha estancado. En Lima, por ejemplo no ha variado en los últimos cinco años y se mantiene en torno a 1,6 millones de trabajadores.

De toda la fuerza laboral peruana (18 millones 477.000), el 42% tiene empleos precarios o insuficientes (7 millones 763.000), pero esta problemática es solo una arista. La inactividad laboral, aquellos que no trabajan ni buscan empleo, también ha crecido con fuerza.

Hoy bordea los 8 millones de personas, un aumento de 26% frente a 2019, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).Es el retiro silencioso del mercado laboral, donde la frustración ha reemplazado a la búsqueda. Mientras tanto, los ingresos apenas se mueven.

Frente al 2019, el avance es de 1,8%, una magra mejora que no alcanza para cambiarle la vida al ciudadano. Así, el mercado laboral sigue arrastrando la herida de los cerca de 800.000 empleos que se perdieron durante la pandemia y que se recuperaron, pero de una forma distinta.

“El 92% de los trabajadores recontratados han accedido a un contrato temporal, sin estabilidad. Es una precarización del empleo formal”, acota el economista laboral.

Agenda laboral ausente: menos del 5% de propuestas ve reformas de fondo

En suma, más gente trabajando, pero menos gente viviendo de su trabajo y con el temor de ser despedidos. En la antesala electoral, estas cifras son el termómetro de una economía que crece sin distribuir, que emplea sin sostener y que, cinco años después de la crisis sanitaria, aún no logra recomponer su tejido básico como lo es el trabajo y el ingreso digno. Y en medio de este escenario, la política camina por otro carril.

Según un reciente estudio de Horizonte Laboral, solo el 4,6% de las propuestas de los candidatos presidenciales plantea reformas laborales de fondo, pese a que la informalidad alcanza al 70,2% de la población ocupada, un problema sin propuesta de fondo.

Lo que predomina son medidas de corto plazo como iniciativas sobre productividad, desarrollo empresarial o piezas sueltas de protección social. Sin embargo, los temas más incómodos como la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización efectiva o la seguridad en el trabajo aparecen de forma marginal.

La era del contrato temporal

Hoy, siete de cada 10 trabajadores formales están bajo contratos temporales, incluso cuando realizan labores permanentes. Un trabajador que no sabe si seguirá empleado en unos meses difícilmente accede a crédito o piensa en un proyecto de vida. La rotación constante también limita la acumulación de experiencia dentro de las empresas.

“Antes primaba el contrato a plazo indeterminado. Desde los años 90 (gobierno de Alberto Fujimori) se dio una flexibilización laboral a nivel constitucional y se priorizó reducir costos laborales, sin prohibición al despido arbitrario dando mayor autonomía a las empresas”, observó a este diario el abogado laboralista Renzo Castillo.

Solo en Lima, 1 millón 608.000 personas trabajan y ganan menos de S/903.

En ese contexto, explica que el aumento de los contratos temporales no siempre responde a necesidades reales de las empresas, sino también a que existen figuras legales que les permiten usarlos con mayor libertad.

“Estos contratos se han utilizado incluso para actividades permanentes, lo que genera inestabilidad y temor en los trabajadores, por ejemplo, para sindicalizarse”, advierte

La mayoría de contratos temporales, afirma, está en los sectores de las micro y pequeñas empresas, siendo aún formales.

“Hay contratos como el de servicio específico que se prestan a la interpretación y han sido utilizados por las empresas para extender vínculos temporales más allá de lo razonable”, explica, aunque agrega que pese a que se cambien las normas, si no hay mayor productividad en las empresas, sobre todo en las mype, no se van a generar condiciones para ofrecer empleos estables.

En esa línea, sostiene que cualquier reforma laboral que busque recuperar estabilidad debe ir acompañada de cambios en la economía como una mayor diversificación productiva.

“Para mejorar realmente las condiciones de los trabajadores no basta con cambiar las normas laborales. Se necesita más empleo, y para eso el país debe ser más productivo. Eso pasa por un proceso de industrialización y por diversificar la economía, que hoy sigue concentrada en el sector primario exportador”, apuntó el letrado experto en empleo.

En ese escenario, una reforma laboral integral no pasa únicamente por ajustes puntuales, sino por un rediseño del sistema de contratación. Según remarca Fernando Cuadros, el eje debe ser recuperar la estabilidad laboral como regla. "Una actividad temporal debería durar como máximo un año, dos en casos extremos, pero más que eso no tiene sentido”, explica.

La sobreutilización de contratos temporales ha terminado precarizando el empleo formal. “Hoy, en el sector privado, solo uno de cada tres trabajadores formales tiene un contrato estable. Dos de cada tres son temporales, y eso limita su acceso a crédito y su posibilidad de proyectar un plan de vida”, finalizó el experto.

Elecciones: 655 planes y casi nadie aborda la precariedad

Según revela Horizonte Laboral, aunque se identifican 655 propuestas laborales en los planes de gobierno, la mayoría carece de desarrollo: más del 97% son superficiales, lo que revela una agenda cargada de iniciativas, pero débil en diseño e implementación.

También revela que solo el 3% de las propuestas menciona mecanismos de diálogo entre Estado, empresas y trabajadores, lo que refleja una débil apuesta por la gobernanza laboral.

El debate electoral se concentra en emprendimiento y desarrollo empresarial, mientras precarización laboral o seguridad y salud en el trabajo quedan prácticamente fuera de agenda.