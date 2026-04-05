HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que privatiza Petroperú

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol) y sindicatos de Petroperú expresaron su descontento por el cambio de postura del Ejecutivo y el incumplimiento de acuerdos previos, lo que pone en duda su credibilidad ante el diálogo político.

Sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que permitiría privatizar Petroperú.
Sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que permitiría privatizar Petroperú. | Composición LR/Difusión.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol), junto con sindicatos de Petroperú, gremios de transporte y diversas organizaciones sociales, advirtió que iniciará acciones de protesta si el Gobierno no deroga el Decreto de Urgencia N.° 010‑2025, el cual permitiría la privatización de la empresa estatal.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las organizaciones exigieron que la norma sea retirada de inmediato y que el Estado cumpla con las obligaciones financieras pendientes con Petroperú. En ese marco, cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo y denunciaron el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones previas con el presidente de la República y representantes de los sectores transporte y energético. Advirtieron que este giro afecta la confianza en el diálogo y debilita la credibilidad del Gobierno.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

“Resulta inaceptable que, pese a las reuniones entre el Presidente de la República, el gremio de transporte pesado, la CEUL y las federaciones petroleras —donde se asumió el compromiso de revisar y derogar la norma—, hoy se evidencie un cambio de postura que debilita la confianza en el diálogo y la palabra del Ejecutivo, reflejando una preocupante falta de coherencia en la conducción política”, señaló el gremio.

PUEDES VER: Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

lr.pe

Premier descartó derogación del decreto

La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, quien descartó la derogación del decreto, pese a que el presidente José María Balcázar había señalado previamente que la norma sería evaluada. Para los gremios, esta contradicción evidencia una grave desarticulación en la toma de decisiones del Ejecutivo y refuerza las alertas sobre un proceso orientado al debilitamiento de Petroperú. 

PUEDES VER: Tren Lima - Chosica: MTC aclara que aún no ha autorizado el inicio de operaciones tras falta de requisitos técnicos e infraestructura

lr.pe

En esa línea, las organizaciones advierten que este decreto permite la incorporación de capital privado en activos estratégicos de la petrolera estatal, lo que podría derivar en su fragmentación y eventual privatización.

Señalaron que estas preocupaciones se ven reforzadas por la presencia de ProInversión y de la consultora Deloitte en la Refinería de Talara, así como por la difusión de un plan con plazos definidos que apuntaría a transferir la empresa al sector privado. 

PUEDES VER: Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

lr.pe

Según los trabajadores y gremios firmantes, este proceso no solo pondría en riesgo la soberanía energética del país, sino que también tendría un impacto directo en el costo de vida de la población, reflejado en el alza de los combustibles y de la canasta básica. 

El gremio rechazó los argumentos sobre la supuesta inviabilidad financiera de Petroperú y recordó que el Estado mantiene importantes deudas con la empresa. Señalaron que entre los montos más relevantes figura una deuda de S/3.112 millones por el crédito fiscal de la Amazonía, seguida de S/1.863 millones correspondientes a la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Añadieron que existen S/450 millones pendientes por la transferencia al fondo de pensiones de la ONP bajo la Ley 20530 y S/ 408 millones por remediaciones asociadas a cortes en el Oleoducto Norperuano. A ello se suman S/200 millones por remediaciones en unidades privatizadas y S/15 millones por abandono técnico de pozos.

Además, indicaron que las Fuerzas Armadas mantienen una deuda de S/45.5 millones con Petroperú por el abastecimiento de combustible, lo que evidencia la magnitud de las obligaciones pendientes entre el Estado y la empresa estatal.

PUEDES VER: Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

lr.pe

Gobierno ratificó decreto y alista aval

Cabe recordar que, pese a que antes de asumir la Presidencia José María Balcázar firmó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia 010‑2025 y reiteró esa intención ante sindicatos. Sin embargo, su gobierno confirmó recientemente que la norma continuará vigente. En paralelo, el Ejecutivo evalúa un esquema de respaldo financiero para Petroperú mediante un aval estatal que podría alcanzar hasta US$2.500 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. 

Notas relacionadas
Petroperú: Gobierno de Balcázar ratifica decreto de la privatización, mientras alista aval por hasta US$2.500 millones

Petroperú: Gobierno de Balcázar ratifica decreto de la privatización, mientras alista aval por hasta US$2.500 millones

LEER MÁS
Petroperú a la espera de decreto para recibir aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda

Petroperú a la espera de decreto para recibir aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda

LEER MÁS
Nuevo presidente de Petroperú tiene denuncia por acoso sexual y es investigado por caso Odebrecht

Nuevo presidente de Petroperú tiene denuncia por acoso sexual y es investigado por caso Odebrecht

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enrique Vila-Matas: “La metaliteratura no existe, es algo inherente a la escritura, es en realidad un cliché crítico”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Alemania endurece reglas: hombres de hasta 45 años deberán avisar si viajan al extranjero ante plan militar

Economía

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025