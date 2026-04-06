El hallazgo científico del escarabajo ocurrió tras intensas jornadas de monitoreo en el Parque Nacional Sumaco, en la provincia de Napo, Ecuador. | Ilustración con IA/ChatGPT/Insects.at

El hallazgo científico del escarabajo ocurrió tras intensas jornadas de monitoreo en el Parque Nacional Sumaco, en la provincia de Napo, Ecuador. | Ilustración con IA/ChatGPT/Insects.at

Un equipo científico del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador y del Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Corea del Sur (NIBR) documentó por primera vez en el país andino el hallazgo de escarabajos de la familia Lymexylidae. Este es un grupo poco estudiado, caracterizado por perforar madera y establecer relaciones simbióticas con hongos. El estudio se publicó en la revista científica The Coleopterists Bulletin.

La indagación confirmó la existencia de Atractocerus brasiliensis, una especie previamente registrada en otros países de América Latina, pero nunca antes reportada en territorio ecuatoriano. Según los investigadores, este tipo de descubrimientos es relevante porque evidencia vacíos en el conocimiento de los insectos tropicales y sugiere que “su presencia ha pasado desapercibida durante décadas”.

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El escarabajo de madera por primera vez en Ecuador

Los lymexilídeos poseen una estructura física esbelta y longitudinal, con dimensiones que oscilan entre cinco y 40 milímetros. Estas criaturas destacan por sus élitros reducidos y una existencia ligada a los troncos. En dicho entorno, las larvas perforan galerías profundas donde cultivan hongos que constituyen su principal fuente de alimento.

Los escarabajos de la madera viven de acuerdo a distintas fases. Foto: BioOne

El hallazgo científico ocurrió tras intensas jornadas de monitoreo en el Parque Nacional Sumaco, en la provincia de Napo. Los expertos capturaron especímenes en su nicho ecológico y reforzaron el estudio mediante la revisión de colecciones biológicas nacionales. El proceso técnico resultó fundamental para ratificar la identidad taxonómica del insecto y documentar su presencia en territorio ecuatoriano.

La investigación reveló que esta especie habita en diversos ecosistemas más allá de la Amazonía. El cruce de registros confirmó avistamientos en Esmeraldas, Manabí, Pastaza, Orellana y Pichincha, lo que demuestra una dispersión geográfica notable. Según los investigadores, esta evidencia permite establecer que la distribución del coleóptero abarca múltiples regiones del país y supera las estimaciones previas de los biólogos.

Los escarabajos de la madera fueron hallados en Esmeraldas, Manabí, Pastaza y otras zonas ecuatorianas. Foto: BioOne

¿Por qué esos escarabajos viven poco de adultos?

El desarrollo de estos insectos destaca por una diferencia temporal entre sus fases biológicas. Mientras las larvas habitan el tejido leñoso hasta por 24 meses para nutrirse de hongos simbiontes, la etapa adulta resulta efímera. Al alcanzar la madurez, los ejemplares priorizan la reproducción inmediata, lo que reduce su existencia a unas pocas jornadas: pueden ser algunos días. Esta estrategia evolutiva es habitual en organismos con una maduración larvaria extensa que culmina en un proceso reproductivo veloz.

El fugaz estado adulto dificulta su monitoreo científico y la obtención de datos en ecosistemas naturales. El comportamiento sigiloso y las apariciones estacionales limitadas dificultan que los entomólogos encuentren poblaciones activas. La literatura especializada confirma que dicha naturaleza esquiva provoca que “este grupo sea escasamente documentado” a nivel mundial.

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¿En qué otros países latinoamericanos viven?

La especie Atractocerus brasiliensis presenta una amplia distribución neotropical que abarca diversos ecosistemas en el continente. Los registros científicos ubican su origen descriptivo en Brasil, aunque también se ha documentado en las regiones amazónicas de Loreto y Cusco, en Perú. Esta dispersión geográfica subraya la relevancia de la biodiversidad compartida entre las naciones sudamericanas en condiciones climáticas similares.

Además de Sudamérica, existen reportes consolidados en México y otros sectores de la región que ratifican su adaptabilidad tropical. Los especialistas sostienen que su hallazgo en Ecuador no representa una migración actual, pues afirman que existe una falta previa de documentación científica en la región. Este antecedente sugiere que el insecto habitó estos territorios de forma histórica, pese a la ausencia de inventarios biológicos antiguos.