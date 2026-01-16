La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, en manos de privados antes del cambio de Gobierno, según Proinversión

La Refinería de Talara ingresará a esquema de operación privada mediante concesión, asociación público-privada (APP) o contrato de gerencia, según ProInversión.

La Refinería de Talara ingresará a esquema de operación privada mediante concesión, asociación público-privada (APP) o contrato de gerencia, según ProInversión.

El proyecto energético más importante del país, la Nueva Refinería de Talara, que demandó una inversión superior a los US$5.000 millones, ingresará a gestión privada desde junio de este año. ProInversión confirmó que el principal activo estratégico de Petroperú será incorporado a un bloque patrimonial en manos de privados que se activará antes de que asuma el nuevo gobierno, en línea con el decreto de urgencia publicado en Año Nuevo por el régimen de José Jerí.

En ronda de prensa con medios especializados, en la que participó La República, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, recordó que el decreto menciona de forma expresa a la Refinería de Talara, lo que la coloca en el centro del proceso de privatización encubierta de los llamados "bloques patrimoniales" para gestión privada. "El decreto de urgencia establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces, mi respuesta ahí sería que sí", afirmó.

Del Carpio sostuvo que otras refinerías y activos de Petroperú también están comprendidos, aun cuando no estén mencionados explícitamente. "Ya no menciona las demás, pero sí están incluidas", señaló.

Refinería de Talara como bloque independiente

El titular de ProInversión explicó que los bloques patrimoniales integran activos, flujos y deuda, pero indicó que todavía no está definido con precisión cómo se estructurará cada uno.

Mayores detalles se conocerán una vez se apruebe el plan de promoción, el cual será en dos semanas. Sin embargo, adelantó que la Refinería de Talara podría ir sola, ello debido a su tamaño y complejidad operativa.

"Probablemente la refinería de Talara vaya sola. Las otras refinerías son más pequeñas (Conchán). También tenemos oleoductos y terminales marítimos", precisó.

Otros activos emblemáticos vinculados a Petroperú también están siendo evaluados para su transferencia a nuevos modelos de gestión privada, entre ellas las bombas de balancín del noroeste para la extracción de petróleo, las plataformas marinas del Lote Z-69 y el Lote 192 en la selva.

Plan de la inversión privada no esperará plazos del decreto

El plan de promoción de la inversión privada, que debía presentarse en un plazo de 60 días, será adelantado y estaría listo en unas dos semanas, según lo anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Del Carpio confirmó que la modalidad será una asociación público-privada (APP) u otras fórmulas que permitan el ingreso de capital privado y operadores especializados. "No va a ser venta en esos casos. No vamos a vender la refinería de Talara. Vamos a buscar una modalidad de asociación público-privada", afirmó.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran participación privada con el Estado como contratos de gerencia con operadores especializados, APP con inversión privada y reparto de riesgos. "En una asociación público-privada ambas partes tienen que ganar", sostuvo.

Sobre los plazos, indicó que las concesiones podrían extenderse entre 20 y 30 años, e incluso hasta 60 años, dependiendo de la magnitud de la inversión y del tiempo necesario para recuperar el capital. "La legislación peruana permite que esos plazos lleguen hasta 60 años. Pero eso va a depender de la estructuración", dijo.

La Refinería Conchán, de Petroperú, activo estratégico en Lurín, también ingresará como bloque patrimonial. Tiene más de 50 años produciendo combustibles y asfaltos.

Del Carpio puso en cuestión la capacidad de Petroperú para operar eficientemente la Refinería de Talara, comparando el modelo con la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez. "No estoy seguro si es que Petroperú tiene la capacidad para operar la refinería de Talara. Es una planta bastante sofisticada", afirmó.

Añadió que el objetivo principal no es solo operar el activo, sino generar flujos y rentabilidad. "El objetivo principal de la refinería u otros modelos es que le genere flujos, que le genere ganancias".

Nueva deuda pero sin aval del Estado

Del Carpio explicó que los flujos de los bloques patrimoniales deben cubrir primero la operación, antes de destinarse al pago de la deuda de Petroperú. "Esos flujos primero tienen que ir para hacer operativos (…) sin gasolina no vamos a poder pagarle al chofer", señaló.

Confirmó además que ProInversión mantiene conversaciones con la banca de inversión más importante a nivel mundial para restaurar líneas de crédito de corto plazo, las cuales habían sido cerradas.

Frente a este escenario, ProInversión confirmó que Petroperú asumirá nueva deuda de corto plazo sin aval ni respaldo directo del Estado, con el objetivo de evitar la insolvencia inmediata, aunque recordemos que esto supondría mayores tasas de interés. El acceso a financiamiento dependerá, indicó, de la credibilidad del plan de fragmentación y del ingreso de operadores privados.

Buscan colocar inversión privada antes de julio

Del Carpio reconoció que la aspiración del Gobierno es concretar al menos uno o dos bloques patrimoniales con inversión privada antes del cambio de mando, aunque admitió que el resultado dependerá del mercado y de la confianza que se logre generar.

"Confiamos y un reto que tenemos en que dos bloques patrimoniales o los que podamos colocar con inversión privada se logren en la gestión de este gobierno. Es una aspiración que tenemos, pero eso depende del mercado", afirmó.

Del Carpio señaló que "no podemos vender Petroperú aunque queramos", porque hoy, lamentablemente, no tiene valor. "En mi opinión, sería una buena idea, pero no lo estamos contemplando", agregó.

Colegio de Ingenieros del Perú: "Petroperú no se reestructura con lógica de concesión"

Frente a los sendos proyectos de ley del Congreso que buscan eliminar el decreto de urgencia que privatiza Petroperú, sostuvo que derogarlo dejaría a Petroperú sin ningún plan alternativo. "Es no tener ningún plan", concluyó.

Sin embargo, más allá de las tiendas políticas del Legislativo, ya un organismo especializado como el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha criticado, mediante un pronunciamiento púbico, la idoneidad de Proinversión para liderar este proceso de reestructuración técnico-industrial tan complejo.

"Petroperú no se reestructura con lógica de concesión; se recupera con control técnico especializado, ingeniería y gestión de riesgos", señaló la institución.

"No tiene como mandato ni especialidad la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en refinación, operación petrolera integrada y gestión de riesgos operativos complejos", sentenció.