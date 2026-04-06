Ninguno de los 3 líderes económicos de la región, a comparación de 2025, son de Sudamérica, según informe del Banco Mundial. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

Ninguno de los 3 líderes económicos de la región, a comparación de 2025, son de Sudamérica, según informe del Banco Mundial. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

El Banco Mundial prevé una recuperación moderada para América Latina y el Caribe, con una expansión económica de 2,3% hacia 2026. La entidad financiera internacional señala que dicho avance resultará “gradual” debido a la incertidumbre comercial y las limitaciones financieras actuales. Según el informe oficial, el panorama ratifica que la zona mantiene un ritmo de desarrollo inferior al promedio global.

Pese a la tendencia general, diversas naciones presentarán mejoras sustanciales respecto al ciclo previo gracias al repunte del turismo, las materias primas y la inversión extranjera. Un territorio específico logrará un incremento aproximado de 5 puntos porcentuales, lo cual representa una “diferencia notable frente al resto de la región”. Este contraste subraya la heterogeneidad de las economías de la región ante los desafíos externos y el dinamismo interno.

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Los 3 líderes económicos regionales, según ranking 2026

Guyana encabeza las proyecciones financieras con una aceleración notable, ya que su PIB escalará de 14,6% en 2025 a 19,6% el año siguiente. Este repunte de 5 puntos porcentuales depende directamente de la explotación de hidrocarburos, como el petróleo y el gas, según autoridades económicas consultadas por Reuters.

Surinam ocupa la segunda posición en esta lista con un avance que pasará de 1,4% a 3,5%. Dicha cifra consolida una recuperación necesaria después de periodos con escasa actividad comercial. La mejora económica obedece al fortalecimiento de los sectores extractivos y a un equilibrio macroeconómico sólido, factores que impulsan el desarrollo de las naciones pequeñas en Sudamérica.

República Dominicana completa el podio con una estimación que sube de 2,5% a 4,5% anual. El país caribeño aprovecha el dinamismo del turismo y el consumo interno para mantenerse como un referente de estabilidad en el Caribe.

Surinam, al igual que Guyana, también le debe su crecimiento económico a su yacimiento de petróleo.

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¿Cómo les iría a Perú y Colombia en 2026?

El crecimiento de la economía peruana experimentará un freno al pasar de 3% en 2025 a 2,5% en 2026. Según el Banco Mundial, este descenso responde a un menor dinamismo en el gasto de los hogares; sin embargo, la expansión conserva su vigor gracias al financiamiento en cobre e infraestructura. Dichos sectores estratégicos actúan como pilares que evitan una caída mayor en los indicadores de producción nacional ante la debilidad del mercado interno.

Por otro lado, Colombia presentará una tasa estable de 2,6% durante el mismo periodo, cifra idéntica a la del ejercicio anterior. El organismo internacional fundamenta este pronóstico en un consumo resiliente y la recuperación gradual de la inversión privada, elementos que brindan soporte al producto interno bruto. En comparación con sus pares regionales, ambas naciones muestran un avance pausado que las aleja del liderazgo en Latinoamérica, en un contexto de estabilidad sin transformaciones drásticas.

Crecimiento o decrecimiento económico en América Latina y el Caribe. Foto: Banco Mundial/Bloomberg

¿Cuáles son los países con más bajas económicas?

El reciente informe del Banco Mundial proyecta un escenario adverso para Bolivia y Jamaica, únicas economías con contracciones previstas para 2026. Los desequilibrios macroeconómicos internos, sumados a la pérdida de fuerza en el comercio internacional, explican estas cifras negativas. De acuerdo con el organismo, la combinación de factores locales y externos debilita el desempeño económico en ambas naciones, lo que marca una brecha significativa respecto a otros países latinoamericanos que aún conservan el dinamismo.

Por otro lado, México, junto con Trinidad y Tobago, presenta expectativas de bajo crecimiento debido a su vulnerabilidad ante posibles ajustes en políticas comerciales. La institución resalta amenazas latentes como nuevos aranceles o la inestabilidad en los mercados, elementos que configuran un clima de incertidumbre elevada para la región. Esta situación restringe la expansión económica y obliga a los gobiernos a enfrentar riesgos que comprometen la estabilidad del producto interno bruto en el corto plazo.