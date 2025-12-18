Paolo Guerrero rompió su silencio luego de ser consultado por la irregular temporada de Alianza Lima. El histórico goleador no dudó en revelar el error que cometió Néstor Gorosito en la recta final de la Liga 1. El cuadro de La Victoria arrancó bien el año, pero el último tramo cometió algunos errores que terminaron pasando factura. El 'Depredador' aseguró que mover el once titular o no tener uno fijo perjudicó al equipo.

Además, los aliancistas tuvieron que lidiar con el gran momento de Universitario y algunas lesiones importantes. La 'U' logró el tricampeonato con autoridad pese a la buena plantilla que armaron en Matute. Por este motivo, el '9' de la selección peruana expresó su punto de vista.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Néstor Gorosito en Alianza Lima?

El veterano capitán explicó el motivo de los malos resultados en Alianza Lima. "Prefiero no comentar mucho, pero creo que el equipo debió jugar siempre con un mismo once. Obviamente, salvo que exista una lesión u otros temas que te pidan eso. Considero que es importante mantener el mismo once titular para que el jugador agarre confianza. Siempre se cambió de once y eso creo que pudo perjudicar un poco el campeonato. La verdad teníamos un gran plantel para llevarnos el campeonato, pero lo digo con mucho respeto, reveló Paolo Guerrero en Fútbol Como Cancha.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En la Liga 1 2025, Paolo Guerrero tuvo un gran desempeño con Alianza Lima. Durante el Apertura, disputó 13 partidos, anotó 7 goles y acumuló 815 minutos en cancha, mientras que en el Clausura jugó 9 encuentros, volvió a marcar 7 goles, dio 3 asistencias y sumó 614 minutos de juego.

¿Cómo va Alianza Lima en el mercado de fichajes?

Por el momento, Alianza Lima solo ha confirmado dos refuerzos: Jairo Vélez y Luis Ramos. Ambos fueron comprados por el club íntimo a César Vallejo y Cusco FC, los dueños de sus pases.