Lionel Messi ha vuelto a hacer historia. El argentino fue el gran protagonista del partido entre Inter Miami y Nashville, por el desempate de los octavos de final en los playoffs de la MLS, al marcar un doblete para la goleada de su equipo. Sin embargo, no fueron los goles los que le permitieron a 'Lio' imponer un nuevo récord, sino la asistencia que dio, con la cual llegó a 400 en toda su carrera.

Luego de haber anotado el 1-0 y 2-0 parcial del cuadro de las garzas, además de haber participado en el 3-0, Messi completó su gran noche con un sublime pase filtrado a Tadeo Allende, quien no decepcionó al definir de 'sombrerito' para marcar el 4-0 definitivo.

¿Cómo están repartidas las 400 asistencias de Lionel Messi?

Según detalló la cadena ESPN, esta es la asistencia número 34 de Messi para el Inter Miami. En total, así queda la distribución de todos sus pases gol en los equipos por los que jugó, incluida la Albiceleste, en 1.133 partidos oficiales.

Barcelona: 269 asistencias

Selección argentina: 60 asistencias

Inter Miami: 37 asistencias

PSG: 34 asistencias.

Conteo de las 400 asistencias de Lionel Messi. Foto: ESPN

Hace apenas un par de semanas, 'Lio' había superado al brasileño Neymar y al estadounidense Landon Donovan como máximo asistidor mundial a nivel de selecciones. Con 60 asistencias, el rosarino desplazó del primer lugar a los ya mencionados, que registraban 58.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi?

Por si fuera poco, el campeón del mundo en Qatar 2022 se puso a solo seis goles de llegar a otra cifra redonda: las 900 conquistas. Actualmente, solo Cristiano Ronaldo, con sus 953 anotaciones, supera los 894 festejos del argentino en el conteo oficial. Ambos son los únicos en la carrera hacia los 1.000 goles, en la cual, de momento, el portugués cuenta con una ventaja considerable.