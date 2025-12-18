Néstor Gorosito se pronunció sobre su salida de Alianza Lima. En charla con ESPN, el popular 'Pipo' contó detalles de su partida y recordó la dura baja de Erick Noriega a mitad de temporada. "Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos. Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número 5 a Gremio (en referencia a Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo. En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacían. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección", dijo.

