HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

"Internacionalmente, hicimos una campaña que hace 40 años no hacía", agregó Néstor Gorosito, quien aseguró que quedó satisfecho con su trabajo en Alianza Lima.

Néstor Gorosito dejó Alianza Lima tras caer ante Sporting Cristal. Foto: composición LR/ESPN
Néstor Gorosito dejó Alianza Lima tras caer ante Sporting Cristal. Foto: composición LR/ESPN

Néstor Gorosito se pronunció sobre su salida de Alianza Lima. En charla con ESPN, el popular 'Pipo' contó detalles de su partida y recordó la dura baja de Erick Noriega a mitad de temporada. "Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos. Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número 5 a Gremio (en referencia a Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo. En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacían. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección", dijo.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

LEER MÁS
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal confirma su primera baja tras caer en los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal confirma su primera baja tras caer en los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, miércoles 17 de diciembre

Sporting Cristal confirma su primera baja tras caer en los playoffs de la Liga 1 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025