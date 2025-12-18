Universitario sigue saboreando el tricampeonato en Liga 1, aunque en Alianza Lima cuestionan la gesta. Waldir Sáenz, el histórico goleador, habló fuerte sobre el nuevo título del fútbol peruano que consiguieron los 'cremas' en la recta final del año. El ídolo aliancista sorprendió con su respuesta al ser consultado por la brillante temporada de la 'U'. Waldir asegura que los blanquiazules siguen siendo el equipo más popular y que nadie recuerda el 'tri'.

La 'U' ganó con autoridad el Torneo Clausura y alcanzó los octavos de final en Copa Libertadores. El buen fútbol y la efectividad mostrada en la Liga 1 fueron claves para llevarse el título nacional por tercera vez consecutiva. Jorge Fossati fue imbatible con su equilibrada propuesta táctica 1-3-5-2 y fue respaldado por el letal '9' Álex Valera. Sin duda, una inolvidable campaña para los 'merengues'.

¿Qué dijo Waldir Sáenz sobre el tricampeonato de Universitario?

Waldir Sáenz asombró al minimizar la histórica campaña de Universitario. "Alianza Lima se descuidó en la Liga 1, pero nos sirvió como aprendizaje para no cometer el mismo error. Somos el equipo más grande de este país y el más popular. Todos siempre están pendientes de Alianza es que esto es Alianza y siempre le da al Perú cosas importantes. Ellos fueron tricampeones y nadie habla de eso", reveló el exfutbolista en Inka Digital.

