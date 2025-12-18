HOYSuscripcion LR Focus

Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Deportes

Waldir Sáenz sorprende al minimizar la temporada de Universitario: "Fueron tricampeones y nadie habla de eso"

El exfutbolista asombró al disparar contra el tricampeonato de la 'U' e incluso aseguró que nadie recuerda la gesta 'crema' en Liga 1.

El exfutbolista arremetió contra el tricampeonato de Universitario. Foto: Lr/Inka Digital
El exfutbolista arremetió contra el tricampeonato de Universitario. Foto: Lr/Inka Digital

Universitario sigue saboreando el tricampeonato en Liga 1, aunque en Alianza Lima cuestionan la gesta. Waldir Sáenz, el histórico goleador, habló fuerte sobre el nuevo título del fútbol peruano que consiguieron los 'cremas' en la recta final del año. El ídolo aliancista sorprendió con su respuesta al ser consultado por la brillante temporada de la 'U'. Waldir asegura que los blanquiazules siguen siendo el equipo más popular y que nadie recuerda el 'tri'.

La 'U' ganó con autoridad el Torneo Clausura y alcanzó los octavos de final en Copa Libertadores. El buen fútbol y la efectividad mostrada en la Liga 1 fueron claves para llevarse el título nacional por tercera vez consecutiva. Jorge Fossati fue imbatible con su equilibrada propuesta táctica 1-3-5-2 y fue respaldado por el letal '9' Álex Valera. Sin duda, una inolvidable campaña para los 'merengues'.

lr.pe

¿Qué dijo Waldir Sáenz sobre el tricampeonato de Universitario?

Waldir Sáenz asombró al minimizar la histórica campaña de Universitario. "Alianza Lima se descuidó en la Liga 1, pero nos sirvió como aprendizaje para no cometer el mismo error. Somos el equipo más grande de este país y el más popular. Todos siempre están pendientes de Alianza es que esto es Alianza y siempre le da al Perú cosas importantes. Ellos fueron tricampeones y nadie habla de eso", reveló el exfutbolista en Inka Digital.

lr.pe

¿Alianza Lima podría enfrentarse ante Sporting Cristal en Copa Libertadores?

Sporting Cristal volverá a tener acción en la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Paulo Autuori, después de llevarse a cabo el sorteo, conoció que puede enfrentarse a Alianza Lima o 2 de Mayo en la fase 2 del certamen continental.

lr.pe

¿Cómo va Alianza Lima en el mercado de fichajes 2026?

Por el momento, Alianza Lima solo ha confirmado dos refuerzos: Jairo Vélez y Luis Ramos. Ambos fueron comprados por el club íntimo a César Vallejo y Cusco FC, los dueños de sus pases.

lr.pe

¿Qué canal transmitirá la Noche Blanquiazul 2026?

Si bien aún no se ha hecho oficial, durante la última preventa de Latina (canal 2) se filtró un video promocional para la transmisión de este compromiso por dicha señal. De momento es el único canal que pasaría el cotejo entre Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi.

