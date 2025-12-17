HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

El exlateral de Alianza Lima contó su verdad acerca de la supuesta pelea que tuvo con el 'Depredador' semanas atrás, poco antes de los playoffs de la Liga 1 2025.

Guillermo Enrique aseguró que su relación con Paolo Guerrero era buena. Foto: composición de LR/Carlos Felix/captura de TV Perú
Guillermo Enrique aseguró que su relación con Paolo Guerrero era buena. Foto: composición de LR/Carlos Felix/captura de TV Perú

El lateral argentino Guillermo Enrique volvió a referirse al supuesta pelea que habría tenido con Paolo Guerrero durante un entrenamiento de Alianza Lima. Aunque semanas atrás negó dicha información, recientemente confirmó que sí existió un cruce con el 'Depredador', pero remarcó que se exageró la dimensión del hecho.

"Justamente sí tuvimos ese cruce, que no fue así como salieron a exagerar los periodistas, diciendo que nos fuimos a los golpes, que nos peleamos mal…Agrandaron totalmente eso, pero al siguiente día nos acercamos los dos y hablamos como personas totalmente civilizadas", declaró Enrique para el programa 'En pared' de TV Perú.

lr.pe

"Nos dimos un abrazo y al momento nos estábamos cargando otra vez. Los futbolistas somos así, nos podemos pelear un día y al siguiente hablamos y nos pedimos disculpas. Salí a descartar esos rumores por un tema de cuidar mi imagen y la de Paolo. Es una gran persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal, conmigo siempre se llevó bien", agregó el defensor para dar por zanjado el tema.

Guillermo Enrique habló sobre indisciplinas en Alianza Lima

Otro tema por el que fue consultado el jugador de 24 años fueron las indisciplinas que los hinchas acusaron a lo largo de todo el año. Aunque evitó señalar directamente a algunos de sus excompañeros, Enrique afirmó que cada quien era responsable de sus actos.

"En Alianza se habló prácticamente todo el año de esas situaciones, esos videos de jugadores que salieron en juergas y fiestas. Son cosas que no se podían controlar, era obvio que iban a salir y más en Perú. Cada jugador sabe lo que hace, cómo tiene que ser profesionalmente fuera y dentro", dijo.

"De controlar, se puede. Cada cual toma sus propias decisiones. En Argentina es distinto, te avisan una o dos veces. A la tercera te vuelven a avisar y a la cuarta, si no cambias eso, vas para afuera", insistió al comparar cómo se maneja este tipo de problemas en su país y en el Perú.

