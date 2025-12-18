Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima realizó una irregular campaña en la temporada 2025, ya que fue eliminado de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se quedó sin chances en los Playoffs de la Liga 1. El objetivo era alcanzar el cupo 'Perú 2', pero ahora deberán comenzar desde la primera fase en la Copa Libertadores. El conjunto aliancista se enfrentará al debutante 2 de Mayo de Paraguay, en una llave ida y vuelta, en el importante torneo continental.

El cuadro aliancista tendrá un accesible estreno en Copa Libertadores, ya que en el sorteo le tocó el debutante 2 de Mayo. Un cuadro paraguayo que por primera vez jugará el máximo torneo continental e incluso accedió como Paraguay 4.

¿Cuándo jugará Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer encuentro se disputará en territorio guaraní, mientras que el estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde se definirá al ganador de la llave. La Conmebol ha anunciado que los encuentros de la próxima semana se llevarán a cabo entre el 4 y el 11 de febrero del 2026. Sin embargo, todavía falta la fecha específica.