HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro aliancista inicia su largo camino en el torneo continental más importante, tras perder ante Sporting Cristal en los 'Playoffs' de la Liga 1.

Alianza Lima ya tiene rival para la primera fase de la Copa Libertadores. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima ya tiene rival para la primera fase de la Copa Libertadores. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima realizó una irregular campaña en la temporada 2025, ya que fue eliminado de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se quedó sin chances en los Playoffs de la Liga 1. El objetivo era alcanzar el cupo 'Perú 2', pero ahora deberán comenzar desde la primera fase en la Copa Libertadores. El conjunto aliancista se enfrentará al debutante 2 de Mayo de Paraguay, en una llave ida y vuelta, en el importante torneo continental.

El cuadro aliancista tendrá un accesible estreno en Copa Libertadores, ya que en el sorteo le tocó el debutante 2 de Mayo. Un cuadro paraguayo que por primera vez jugará el máximo torneo continental e incluso accedió como Paraguay 4.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

lr.pe

¿Cuándo jugará Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer encuentro se disputará en territorio guaraní, mientras que el estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde se definirá al ganador de la llave. La Conmebol ha anunciado que los encuentros de la próxima semana se llevarán a cabo entre el 4 y el 11 de febrero del 2026. Sin embargo, todavía falta la fecha específica.

Notas relacionadas
Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: transmisión de los equipos clasificados

Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: transmisión de los equipos clasificados

LEER MÁS
Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

LEER MÁS
Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

LEER MÁS
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

LEER MÁS
Sporting Cristal y sus posibles rivales en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal y sus posibles rivales en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Deportes

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025