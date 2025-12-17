HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

El periodista deportivo aseguró que Federico Girotti no es la única opción para ser el '9' de Alianza Lima. También se manejarían dos alternativas más en Argentina.

Alianza Lima podría reforzarse con delantero argentino que jugó en PSV. Foto: composición LR
Alianza Lima podría reforzarse con delantero argentino que jugó en PSV. Foto: composición LR

Alianza Lima continúa pensando en el mercado de fichajes. Después de anunciarse la llegada de Pablo Guede como nuevo DT, la directiva blanquiazul se metió de fondo a la llegada de nuevos refuerzos para el 2026. Uno de los que ha sonado con fuerza para la ofensiva es Federico Girotti; sin embargo, no sería la única opción. De acuerdo a Mr. Peet, otra de las alternativas en la escuadra íntima sería el argentino Maximiliano Romero.

En la presente temporada, Romero defendió los colores de O'Higgins de Chile, pero su pase le pertenece a Argentinos Juniors. De cara a la próxima campaña, no tendría lugar en su equipo y vería con buenos ojos recalar en el fútbol peruano.

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: Le faltó el respeto al club

lr.pe

Mr. Peet revela que Maximiliano Romero podría llegar a Alianza Lima

Lo curioso de este posible fichaje es que Maximiliano Romero ya ha jugado con Paolo Guerrero hace algunas temporadas. Esto sucedió en el 2023 cuando ambos vestían los colores de Racing de Argentina. Por ende, ahora podrían reencontrarse en La Victoria.

“Me dijeron que así como Girotti, hay dos alternativas más que las está evaluando el comando técnico. También es una posibilidad Maxi Romero que ha jugado en Holanda. Son chicos todos”, contó Peter Arévalo en el programa 'A presión'.

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: Salieron a exagerar que nos peleamos mal

lr.pe

¿En qué clubes ha jugada Maximiliano Romero?

Maximiliano Romero es un delantero que emocionó en su momento cuando jugaba en Vélez Sarsfield. Tan es así que su buen nivel lo llevó a despertar el interés en el PSV de Países Bajos. No obstante, nunca encontró continuidad en el fútbol europeo.

  • Vélez Sarsfield
  • PSV
  • Racing
  • Argentinos Juniors
  • O'Higgins
