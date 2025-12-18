HOYSuscripcion LR Focus

Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Deportes

Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

El exfutbolista anticipó que se sumarán dos jugadores extranjeros más y se mostró optimista sobre el próximo año, tras un 2025 irregular en Liga 1.

Julio César Uribe anunció el nuevo fichaje de Sporting Cristal. Foto: Lr/Sporting Cristal
Julio César Uribe anunció el nuevo fichaje de Sporting Cristal. Foto: Lr/Sporting Cristal

Sporting Cristal pretende recuperar la 'corona' en la Liga 1 2026 y competir de buena forma en la Copa Libertadores. El cuadro del Rímac quiere ser una de los clubes protagonistas en la próxima temporada. Por este motivo, Julio César Uribe anunció el fichaje de Gabriel Santana para reforzar la zona de volantes. El brasileño de 35 años plasmará una importante cuota de experiencia y creatividad, tras una irregular campaña.

Uribe no quiere repetir el mal trago del 2025, ya que a nivel internacional decepcionó y rescató una parte del año en los Playoffs de la Liga 1. El conjunto de Paulo Autuori eliminó a Alianza Lima, pero no pudo contra Cusco FC. El director deportivo 'celeste' aseguró que llegarán 2 extranjeros más.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre los nuevos fichajes de Sporting Cristal?

El Director General de Fútbol presentó al experimentado volante. "Ya tenemos a un jugador incorporado, después de una negociación en la que semana tras semana hemos estado evaluando los puntos a reforzar y uno de ellos ya está prácticamente acordado, sujeto a la evaluación médica. Me refiero a Gabriel Santana, que es el medio ofensivo que aportará sus capacidades a la de 'Canchita' (Gonzales), Catriel (Cabellos), Benavente, entonces tendremos variantes. Además, incorporaremos 2 laterales extranjeros", enfatizó Julio César Uribe en conferencia de prensa.

El exfutbolista se mostró optimista previo a la nueva temporada. "Estamos convencidos que el próximo año será como realmente lo queremos. Todos quieren ser campeones y eso se respeta, Cristal también quiere ser competitivo por eso buscamos mejores respuestas. No es fácil corregir lo que no se eligió bien"

¿Cuándo jugarían Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores?

Hasta el momento, Conmebol no ha confirmado una fecha para los partidos de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Sporting Cristal adelantó mediante sus redes sociales que el duelo podría llevarse a cabo en la segunda quincena de febrero.

