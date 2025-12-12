HOYSuscripcion LR Focus

Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: "Debe dar un paso al costado"

El comediante Melcochita sorprende al aconsejar a Paolo Guerrero que es hora de retirarse para dar paso a nuevas generaciones. Sus palabras llegan después de que Ana Paula defendiera la vigencia del 'Depredador'.

Paolo Guerrero actualmente juega en el club Alianza Lima.
Paolo Guerrero actualmente juega en el club Alianza Lima. | Foto: composición LR/Instagram/captura

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió con una inesperada recomendación dirigida a Paolo Guerrero. En declaraciones recientes, el popular comediante aconsejó al capitán histórico de la selección peruana poner fin a su carrera futbolística y dar paso a las nuevas generaciones. Sus palabras llegan pocos días después de que Ana Paula Consorte, pareja del 'Depredador', defendiera públicamente el legado y la vigencia del delantero, quien a sus 41 años continúa en actividad profesional.

Al mismo tiempo, Guerrero se mantiene en el centro de la atención mediática tras ser anunciado como uno de los fichajes estelares del nuevo canal de María Pía Copello, '+QTV', proyecto que contará con la producción de Peter Fajardo y la participación de reconocidas figuras nacionales como Karina Rivera y Daniela Darcourt.

Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol

Aunque destacó el respeto y cariño que siente por Paolo Guerrero, Melcochita fue directo al señalar que, en su opinión, lo mejor sería que el delantero, quien actualmente es una figura destacada de Alianza Lima, se retire ahora que aún mantiene vigencia en el fútbol profesional. "Creo que debe dar un paso al costado, irse en el mejor momento de su carrera", declaró al diario Trome.

El humorista también subrayó que el futuro del balompié nacional debe centrarse en las nuevas generaciones, a quienes considera las llamadas a llevar nuevamente al Perú a una Copa del Mundo. "Ahora es tiempo de los jóvenes, para que nos lleven al Mundial", expresó, recordando que la selección peruana no logra clasificar al torneo desde Rusia 2018.

Ana Paula Consorte defiende la vigencia de Paolo Guerrero en el fútbol

Por otro lado, días atrás Ana Paula Consorte publicó una emotiva carta de amor dedicada a Paolo Guerrero, en la que defendió con firmeza la vigencia y el legado del 'Depredador'. Su mensaje apareció como respuesta directa a las críticas que el delantero recibió tras el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

"A tus 41 años sigues vigente, haciendo goles, trabajando duro y demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer. Eso, por sí solo, ya debería silenciar cualquier comentario irrespetuoso", escribió la modelo en un extenso post en redes sociales, donde resaltó no solo el profesionalismo del futbolista peruano dentro y fuera de la cancha, sino también su papel en el ámbito personal.

