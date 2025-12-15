Alianza Lima tiene nuevo goleador: Luis Ramos es el segundo fichaje de los blanquiazules para el 2026
El delantero de la selección peruana, de paso destacado por el fútbol colombiano, regresa al Perú para unirse al club de La Victoria. El jugador habría rechazado ofertas de la MLS.
Alianza Lima cerró la llegada de su segundo fichaje para la temporada 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores. Este lunes 15 de diciembre, el delantero Luis Ramos fue presentado como flamante incorporación del equipo victoriano luego de su destacado paso por el América de Cali de Colombia, del cual fue goleador este año.
"Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene", fue el mensaje de bienvenida que la cuenta oficial del cuadro íntimo le dedicó a su más reciente 'jale'. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Ramos firmó contrato por tres años.
Luis Ramos vuelve al Perú tras un año en el extranjero. Foto: captura de Alianza Lima/X
El futbolista de la selección peruana debía reincorporarse a Cusco FC, club dueño de su pase, luego de que el conjunto escarlata desistiera de comprar su ficha. En este contexto, los blanquiazules le hicieron llegar una atractiva oferta, por la cual Ramos incluso habría declinado propuestas de la MLS.
Números de Luis Ramos
Este 2025, Luis Ramos marcó 13 goles y dio dos asistencias en 50 partidos con el América de Cali por diversas competencias (Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana). Con estas cifras, el peruano se consolidó como máximo artillero del club en el año, por delante de Duván Vergara, quien convirtió 9 tantos.
Con la Blanquirroja, estuvo presente en cuatro encuentros de la recta final de las eliminatorias, además de un amistoso por fecha FIFA, aunque no logró 'mojar' en ninguno de esos compromisos.
Fichajes de Alianza Lima para el 2026
El atacante nacional es el segundo fichaje que oficializa el conjunto victoriano para la próxima temporada, pocos días después de haber anunciado el arribo de Jairo Vélez. Los íntimos todavía tienen previsto incorporar a un elemento más para reforzar su ofensiva, el cual sería Federico Girotti, '9' argentino de Talleres de Córdoba.