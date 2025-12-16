HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Julio César Uribe ratifica a Paulo Autuori como director técnico de Sporting Cristal en 2026 y responde si ficharán a Luis Advíncula

Julio César Uribe destacó que la llegada de Paulo Autuori ayudó a construir una identidad de juego acorde con el fútbol moderno y subrayó la importancia de su trayectoria y compromiso con el club rimense.

Julio César Uribe confirmó la continuidad de Paulo Autori como director técnico de Sporting Cristal en el 2026.
Julio César Uribe confirmó la continuidad de Paulo Autori como director técnico de Sporting Cristal en el 2026. | Foto: composición LR/Cancha en mancha/Fútbol Peruano

Tras la dolorosa derrota ante Cusco FC y haber quedado como Perú 3 en la Copa Libertadores, Sporting Cristal ya piensa en la planificación de la temporada 2026. Por ello, Julio César Uribe declaró en una entrevista para 'Fútbol como cancha' sobre la continuidad de Paulo Autori como director técnico y la posible incorporación de Luis Advíncula como nuevo refuerzo.

Julio César Uribe y su visto bueno a la continuidad de Paulo Autori como director técnico de Sporting Cristal

Cuando se le preguntó por la continuidad del entrenador brasileño, Julio César Uribe detalló el impacto que tuvo el regreso de Paulo Autuori al club rimense. El actual dirigente del conjunto 'bajopontino' señaló que su llegada permitió consolidar una identidad de juego y establecer una metodología acorde con las exigencias del fútbol moderno.

Julio César Uribe explicó las razones por las cuales se optó por la continuidad de Paulo Autuori y habló sobre la posibilidad de fichar a Luis Advíncula. Foto: Sporting Cristal

Julio César Uribe explicó las razones por las cuales se optó por la continuidad de Paulo Autuori y habló sobre la posibilidad de fichar a Luis Advíncula. Foto: Sporting Cristal

''Este es un proyecto futbolístico serio como tiene que ser, es profesional, no es amical. La historia de Paulo, que se le ha ganado, se respeta, y aquí como es demasiado gaseoso y no le damos valor a las cosas. O sea, ¿un técnico hoy día es muy bueno y mañana es muy malo? Nosotros no lo interpretamos así. Él tiene su hoja de vida exitosa, tiene una calidad de persona corroborada y nosotros valoramos esas capacidades. Entonces, se firmó el compromiso con él para desarrollar un proyecto y tenemos que ser consecuentes de lo que significa'', remarcó el director general de fútbol de Sporting Cristal.

En esa misma línea, el popular ‘Diamante’ reflexionó sobre la evolución del fútbol en los últimos años y señaló las principales diferencias que se han producido con el paso del tiempo.

''¿Qué se consiguió con Autori? La forma de juego. Tú no puedes jugar como se jugaba hace 20 o 30 años atrás. La vida está llena de intenciones. Todo el mundo tiene intenciones buenas. Son pocos los que alcanzan el propósito que se plantean'', reflexionó.

El posible fichaje de Luis Advíncula

Con respecto al posible regreso de Luis Advíncula a Sporting Cristal, Julio César Uribe se mostró cauto, ya que ‘el Rayo’ aún tiene contrato con Boca Juniors hasta 2026. Sin embargo, reconoció que le gustaría contar con el lateral derecho en el futuro, debido al valor simbólico que representa para la institución ‘cervecera’.

“Él tiene un compromiso contractual y considero que es antiético pronunciarse al respecto. Advíncula es un jugador identificado con nuestra institución. Lo queremos, obviamente, muchísimo y esperamos, en algún momento, poder abrazarnos con su aporte”, declaró.

Asimismo, Uribe valoró las cualidades del internacional peruano y lo que podría aportar futbolísticamente si sus caminos vuelven a cruzarse. Con ello, dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso del jugador con la camiseta rimense.

''Verlo en Sporting Cristal en 2026? Es una respuesta lógica. Advíncula no es un jugador que está en discusión. Es un jugador consagrado, excelente personas, jugador de selección. Todo lo que se puede agregar son palabras de reconocimiento por su gran aporte al fútbol y a la vida misma'', afirmó.

