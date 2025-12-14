HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Antonio Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
José Antonio Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     José Antonio Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     José Antonio Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     
EN VIVO

🔴 José Antonio Kast es el virtual presidente de Chile | #LR

Deportes

Cusco FC venció 2-0 a Sporting Cristal y se anotó en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Goles de Iván Colman (penal) y el goleador Facundo Callejo para una buena victoria del conjunto imperial.

Facundo Callejo festeja el 2-0 final.
Facundo Callejo festeja el 2-0 final. | Liga 1

Sporting Cristal no pudo ponerle broche de oro a las celebraciones por sus 70 años de vida institucional y ayer cayó 2-0 en el Inca Garcilaso de la Vega ante Cusco FC, equipo que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 (2-1 global).

El técnico Paulo Autuori sorprendió con un 4-2-3-1 y la titularidad en ataque de Diego Otoya, quien en el Clausura solo le marcó a Atlético Grau (90 minutos) y antes solo jugó 45’ con Los Chankas; además con un Maxloren Castro como marcador izquierdo, posición en la que le costó rendir.

En el trámite del partido, Ian Wisdom comandó un contragolpe y cedió para Santiago González. El argentino asustó con un disparo que Pedro Díaz controló sin problemas. En la respuesta Pierre Da Silva metió el balón al área y tanto Facundo Callejo como Lucas Colitto no entendieron la jugada y fallaron casi debajo del arco el primero.

La insistencia le dio premio a Cusco FC que emparejó el global luego de un penal cometido por Miguel Araujo e Iván Colman (37’) cambió por gol.

Esa zurda de Martín Távara quiso replicar lo hecho ante Alianza Lima hace unos días, pero el ‘1’ imperial le dijo que no para así irse al descanso.

En el comienzo del segundo tiempo los locales salieron decididos a ampliar el marcador y una desatención en la defensa de Cristal le dio el 2-0 parcial. Colitto cobró un tiro de esquina y el goleador Callejo (56’) de volea amplió la ventaja.

Sobre los últimos minutos Da Silva vio la roja por una fuerte falta contra González. Mientras que Cristal buscó un descuento que no llegó y ahora jugará la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Notas relacionadas
Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal cerca de fichar a futbolista brasileño: Gabriel Santana interesa en el club celeste

Sporting Cristal cerca de fichar a futbolista brasileño: Gabriel Santana interesa en el club celeste

LEER MÁS
Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

LEER MÁS
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

LEER MÁS
¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 pese a ser el campeón nacional 2025?

¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 pese a ser el campeón nacional 2025?

LEER MÁS
Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Es un tema sensible"

Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Es un tema sensible"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025