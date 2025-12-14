Cusco FC venció 2-0 a Sporting Cristal y se anotó en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal no pudo ponerle broche de oro a las celebraciones por sus 70 años de vida institucional y ayer cayó 2-0 en el Inca Garcilaso de la Vega ante Cusco FC, equipo que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 (2-1 global).

El técnico Paulo Autuori sorprendió con un 4-2-3-1 y la titularidad en ataque de Diego Otoya, quien en el Clausura solo le marcó a Atlético Grau (90 minutos) y antes solo jugó 45’ con Los Chankas; además con un Maxloren Castro como marcador izquierdo, posición en la que le costó rendir.

En el trámite del partido, Ian Wisdom comandó un contragolpe y cedió para Santiago González. El argentino asustó con un disparo que Pedro Díaz controló sin problemas. En la respuesta Pierre Da Silva metió el balón al área y tanto Facundo Callejo como Lucas Colitto no entendieron la jugada y fallaron casi debajo del arco el primero.

La insistencia le dio premio a Cusco FC que emparejó el global luego de un penal cometido por Miguel Araujo e Iván Colman (37’) cambió por gol.

Esa zurda de Martín Távara quiso replicar lo hecho ante Alianza Lima hace unos días, pero el ‘1’ imperial le dijo que no para así irse al descanso.

En el comienzo del segundo tiempo los locales salieron decididos a ampliar el marcador y una desatención en la defensa de Cristal le dio el 2-0 parcial. Colitto cobró un tiro de esquina y el goleador Callejo (56’) de volea amplió la ventaja.

Sobre los últimos minutos Da Silva vio la roja por una fuerte falta contra González. Mientras que Cristal buscó un descuento que no llegó y ahora jugará la Fase 2 de la Copa Libertadores.