Julio César Uribe no cierra las puertas a Hernán Barcos en Sporting Cristal: "Creo que no sería descartado en ningún lugar"

El director deportivo de Sporting Cristal reconoció la capacidad de Barcos, sugiriendo que su productividad lo haría atractivo para otros clubes. Además, demostró el respeto que le tiene al goleador aliancista.

Julio César Uribe habló sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal. Foto: Lr/RPP
Julio César Uribe habló sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal. Foto: Lr/RPP

Alianza Lima sigue en el ojo de la tormenta, tras revelar la inminente salida de Hernán Barcos del equipo para la próxima temporada, pese al importante gol que marcó ante Sporting Cristal y su buen desempeño en Copa Sudamericana. El experimentado '9' se va por la puerta grande, ya que se convirtió en el máximo goleador extranjero y referente aliancista. Por este motivo, en la vereda de al frente, Julio César Uribe se rindió al 'Pirata' y no lo descartó.

La hinchada blanquiazul no ve con buenos ojos la salida de Hernán Barcos, aunque la directiva parece que la tiene clara e irá por un '9' top en Sudamérica para intentar tapar el hueco que dejará el 'Pirata'. Por otro lado, los 'celestes' mantienen expectativa por este letal delantero.

PUEDES VER: Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

lr.pe

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal?

El 'Diamante' la dejó picando al no cerrarle la puerta a Hernán Barcos en el popular club del Rímac. "Un jugador con esa productividad yo creo que no sería descartado en ningún lugar donde se busque la productividad porque sería un contrasentido, pero hay que respetar muchas cosas primero en lo que el técnico plantea y después en lo que los señores dirigentes acordamos para buscar que potenciar el colectivo de cara al próximo año", enfatizó Julio César Uribe en el programa Fútbol Como Cancha.

"Primero por respeto Hernán por lo que significa que es un elemento del equipo adversario se reconoce su gran trayectoria y su carrera llena de éxitos y eso siempre hay que respetarlo no hay que manosearlo entonces como el técnico no lo menciona a los dirigentes tampoco yo no me puedo pronunciar por respeto al deportista y a la institución que representa en estos momentos.

PUEDES VER: Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

lr.pe

Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras el Cristal vs Alianza

"Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", empezó diciendo.

 "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", complementó Barcos.

