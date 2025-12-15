Fichajes de Sporting Cristal 2026: novedades en el mercado de pases del club rimense tras perder los playoffs

Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima en semifinales de los playoffs, pero perdió ante Cusco FC en la final. Foto: Liga 1

Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima en semifinales de los playoffs, pero perdió ante Cusco FC en la final. Foto: Liga 1

Los hinchas de Sporting Cristal se llevaron una nueva decepción el último domingo, con la derrota ante Cusco FC, por los playoffs de la Liga 1 2025. El equipo rimense no pudo quedarse con el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 y tendrá que conformarse con empezar desde la fase previa 2 del certamen continental.

Ahora, concluida de forma oficial su participación en la presente temporada del fútbol peruano, a los celestes les toca mover sus fichas en este mercado de fichajes y reforzarse adecuadamente para pelear por el título el próximo año y meterse en fase de grupos del torneo Conmebol.

Novedades de Sporting Cristal en el mercado de fichajes

De acuerdo con el periodista Denilson Barrenechea, el jugador que más cerca está de convertirse en el primer fichaje de Sporting Cristal es el brasileño Gabriel Santana. El mediocampista, quien este 2025 jugó en el Mirassol de su país y clasificó a la Libertadores, tendría un acuerdo de palabra para firmar por el cuadro cervecero.

En cuanto a las renovaciones, el defensa Rafael Lutiger adelantó hace un par de días que extendería su vínculo con el club. De la misma forma, Martín Távara también continuaría vistiendo la celeste por un par de años más.

Sobre las bajas, el panelista de 'A Presión' reiteró que Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora y Alejandro Duarte dejarán la institución, una decisión que ya habría sido tomada hace dos meses. El comunicador Christian Fanárraga, por su parte, informó que Gabriel Alfaro y Gilmar Paredes tampoco seguirán en La Florida luego de haber jugado a préstamo en otros clubes este año.

¿Qué jugadores terminan contrato con Sporting Cristal?

Estos son los futbolistas cuyo contrato con Sporting Cristal vence este año. Además de los casos ya mencionados, la continuidad de Leandro Sosa e Irven Ávila todavía es una posibilidad, según comentó Barrenechea.