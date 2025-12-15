HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Fichajes de Sporting Cristal 2026: novedades en el mercado de pases del club rimense tras perder los playoffs

Tras un año decepcionante en la Liga 1 y Copa Libertadores, el equipo celeste tendrá que recomponer su plantel para dar pelea a nivel local e internacional la próxima temporada.

Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima en semifinales de los playoffs, pero perdió ante Cusco FC en la final. Foto: Liga 1
Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima en semifinales de los playoffs, pero perdió ante Cusco FC en la final. Foto: Liga 1

Los hinchas de Sporting Cristal se llevaron una nueva decepción el último domingo, con la derrota ante Cusco FC, por los playoffs de la Liga 1 2025. El equipo rimense no pudo quedarse con el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 y tendrá que conformarse con empezar desde la fase previa 2 del certamen continental.

Ahora, concluida de forma oficial su participación en la presente temporada del fútbol peruano, a los celestes les toca mover sus fichas en este mercado de fichajes y reforzarse adecuadamente para pelear por el título el próximo año y meterse en fase de grupos del torneo Conmebol.

PUEDES VER: Julinho explica por qué la derrota de Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: '¿Sabes el significado de la palabra?'

lr.pe

Novedades de Sporting Cristal en el mercado de fichajes

De acuerdo con el periodista Denilson Barrenechea, el jugador que más cerca está de convertirse en el primer fichaje de Sporting Cristal es el brasileño Gabriel Santana. El mediocampista, quien este 2025 jugó en el Mirassol de su país y clasificó a la Libertadores, tendría un acuerdo de palabra para firmar por el cuadro cervecero.

En cuanto a las renovaciones, el defensa Rafael Lutiger adelantó hace un par de días que extendería su vínculo con el club. De la misma forma, Martín Távara también continuaría vistiendo la celeste por un par de años más.

Sobre las bajas, el panelista de 'A Presión' reiteró que Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora y Alejandro Duarte dejarán la institución, una decisión que ya habría sido tomada hace dos meses. El comunicador Christian Fanárraga, por su parte, informó que Gabriel Alfaro y Gilmar Paredes tampoco seguirán en La Florida luego de haber jugado a préstamo en otros clubes este año.

PUEDES VER: Cristian Benavente se quejó del árbitro tras perder los playoffs contra Cusco FC: 'No puede ser tan protagonista'

lr.pe

¿Qué jugadores terminan contrato con Sporting Cristal?

Estos son los futbolistas cuyo contrato con Sporting Cristal vence este año. Además de los casos ya mencionados, la continuidad de Leandro Sosa e Irven Ávila todavía es una posibilidad, según comentó Barrenechea.

  • Alejandro Duarte (arquero)
  • Matías Córdova (arquero, a préstamo)
  • Gilmar Paredes (lateral, a préstamo)
  • Gabriel Alfaro (lateral, a préstamo)
  • Nicolás Pasquini (lateral)
  • Leandro Sosa (lateral)
  • Fabrizio Lora (lateral)
  • Jhilmar Lora (lateral)
  • Axel Cabellos (lateral)
  • Rafael Lutiger (defensa)
  • Martín Távara (mediocampista)
  • Fernando Pacheco (extremo)
  • Diego Otoya (delantero)
  • Irven Ávila (delantero).
Notas relacionadas
Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra”

Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra”

LEER MÁS
Miguel Rondelli apunta contra la prensa que minimiza el trabajo de Cusco FC tras ganarle a Sporting Cristal: "Nos quiere bajar el precio"

Miguel Rondelli apunta contra la prensa que minimiza el trabajo de Cusco FC tras ganarle a Sporting Cristal: "Nos quiere bajar el precio"

LEER MÁS
Cristian Benavente se quejó del árbitro tras perder los playoffs contra Cusco FC: "No puede ser tan protagonista"

Cristian Benavente se quejó del árbitro tras perder los playoffs contra Cusco FC: "No puede ser tan protagonista"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Rabanal es el elegido: DT español dirigirá a Universitario en la próxima temporada de la Liga 1 y Copa Libertadores

Javier Rabanal es el elegido: DT español dirigirá a Universitario en la próxima temporada de la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

LEER MÁS
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rinde ante Javier Rabanal tras su posible llegada Universitario: “Es un salto de calidad, sin duda”

Diego Rebagliati se rinde ante Javier Rabanal tras su posible llegada Universitario: “Es un salto de calidad, sin duda”

LEER MÁS
Copa Libertadores 2026: los bombos que ocuparían Universitario y Cusco FC para la fase de grupos según ranking Conmebol

Copa Libertadores 2026: los bombos que ocuparían Universitario y Cusco FC para la fase de grupos según ranking Conmebol

LEER MÁS
Diego Penny reveló posible razón de la salida de Jorge Fossati de Universitario: "Lo sentía fastidiado por cómo se manejaron las cosas"

Diego Penny reveló posible razón de la salida de Jorge Fossati de Universitario: "Lo sentía fastidiado por cómo se manejaron las cosas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Deportes

Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra”

Copa Libertadores 2026: los bombos que ocuparían Universitario y Cusco FC para la fase de grupos según ranking Conmebol

Matías Di Benedetto recordó el fuerte cruce entre Alex Valera y Hernán Barcos: “Fue un poco vendida de humo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025