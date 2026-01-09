Universitario de Deportes ya conoce el camino que debe afrontar para obtener el tan ansiado tetracampeonato del fútbol peruano. Luego de realizarse el sorteo de la Liga 1 2026, el equipo comandado por Javier Rabanal pudo confirmar contra qué equipo se verá las caras en el inicio del Torneo Apertura.

A pesar de renovar su comando técnico tras la sorpresiva salida de Jorge Fossati, los estudiantiles buscarán seguir en lo más alto del certamen local. Asimismo, tiene la ilusión de realizar una mejor campaña en Copa Libertadores (alcanzaron los octavos de final en el 2025).

Fixture de Universitario en la Liga 1 2026

El primer partido de Universitario en la Liga 1 2026 será en condición de local frente a ADT, mientras que el clásico ante Alianza Lima será en la fecha 9. Conoce el fixture completo del cuadro merengue.

Fecha 1: Universitario vs ADT

Fecha 2: Cusco FC vs Universitario

Fecha 3: Universitario vs Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs Universitario

Fecha 5: Universitario vs FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs Universitario

Fecha 7: Universitario vs UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario

Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs Deportivo Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs Universitario

Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo.

Fichajes de Universitario de Deportes en el 2026

Hasta el momento, la 'U' se encuentra trabajando con Caín Farra, Héctor Fertoli y el arquero Diego Romero. Se espera que los próximos días se sume el delantero Sekou Gassama.

Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (préstamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)

Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).

Amistosos de Universitario previo al inicio de la Liga 1

Los cremas anunciaron 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026; entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.