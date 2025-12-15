Copa Libertadores 2026: los bombos que ocuparían Universitario y Cusco FC para la fase de grupos según ranking Conmebol

Luego de la victoria de Cusco FC frente a Sporting Cristal, el cuadro cusqueño será 'Perú 2' y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El otro equipo que tiene asegurado su pase a esta fase es Universitario de Deportes, como vigente campeón de la Liga 1. Por su parte, Sporting Cristal iniciará su camino en la competición desde la Fase 2. De la misma forma, Alianza Lima arrancará desde la Fase 1, tal como lo hizo el presente año.

Los bombos se van conformando de acuerdo al ránking Conmebol. Por ello, los equipos peruanos ya tienen una idea en cuál se ubicarán y a qué clubes podrían enfrentar. En el caso de la 'U', se mantiene la duda sobre en qué bombo estará ubicado. Los 'cremas' están a la espera de conocer al campeón de la Copa de Brasil. Si la gana Vasco da Gama, los 'cremas' irán al Bombo 2, pero si gana Corinthians, se ubicarán en el Bombo 3. Esto debido a que el equipo de André Carrillo está mejor ubicado en el ránking.

Así van quedando los Bombos en la Copa Libertadores 2026

La designación de los equipos en cada bombo depende del ránking actual de la Conmebol. En el bombo 1, se encuentra el actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Luego, se irán ordenando tomando en cuenta quienes están mejor posicionados. Los que se encuentren arriba en la lista, ocuparán los primeros bombos. Esto aplica para todas las etapas, desde las fases previas, hasta la fase de grupos.

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17)

BOMBO 2

Estudiantes (18)

Lanús (20)

Cerro Porteño (21)

Bolívar (23)

Barcelona (28)

Cruzeiro (29)

Junior (33)

Corinthians (22) o Universitario de Deportes (34)

BOMBO 3

Universitario de Deportes (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica - Chile (35)

Independiente Santa Fe (47)

Rosario Central (48)

Always Ready (65)

Coquimbo Unido (81)

Deportivo La Guaira (110)

Cusco FC (138)

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

FASE 1:

BOMBO 1

Alianza Lima (40)

The Strongest (41)

Deportivo Táchira (51)

BOMBO 2

Universidad Católica de Ecuador (60)

2 de Mayo (247)

Juventud Las Piedras (S/R)

FASE 2:

BOMBO 1

Liga de Quito (10)

Botafogo (19)

Sporting Cristal (38)

Guaraní (44)

Independiente Medellín (46)

Argentinos Jrs (49)

Deportes Tolima (56)

Bahía (64)

BOMBO 2

Huachipato (69)

Liverpool (84)

Carabobo (126)

O'Higgins (174)

Bolivia IV

Fase 1 I

Fase 1 II

Fase 1 III

Equipos ya clasificados a la Copa Libertadores 2026

Hasta el momento, estos son los clubes que disputarán la competición más importante a nivel de clubes del continente.

Argentina: Lanús, Plantense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors

Bolivia: Always Ready, Bolívar, (Campeón Copa Bolivia), The Strongest,

Brasil: Flamengo, Campeón Copa de Brasil, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía

Chile: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O'Higgins, Huachipato

Colombia: Santa Fe

Ecuador: Independiente del Valle, Barcelona, LDU

Paraguay: Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo

Perú: Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima

Uruguay: Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud

Venezuela: Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Los cruces de las fases previas en la Copa Libertadores 2026 se conocerán el jueves 18 de diciembre, desde de las 10.00 a. m. (hora peruana). El sorteo será en la sede de la Conmebol y será transmitido por ESPN (TV) y por el canal oficial del torneo a través de YouTube.