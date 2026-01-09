La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le respondió fuerte a Álvaro Barco. Por medio de un extenso comunicado, el ente máximo de nuestro balompié le pidió al director deportivo de Universitario que ofrezca disculpas por asegurar que "el campeonato es un cadáver". "Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad. No obstante, lamenta que el señor Barco califique como "cadáver" al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes. Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la capacidad de quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato", se puede leer en el punto 4 del pronunciamiento.

Comunicado de la FPF. Foto: X/FPF.

Noticia en desarrollo...