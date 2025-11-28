La selección peruana firmó una pésima temporada, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2025 y perder ante Chile en el último amistoso de la gira europea. El equipo dirigido por Manuel Barreto no cumplió las expectativas en la cancha y en el principal señalado fue Jairo Concha, ya que uso la '10' y no estuvo a la altura. El 'Chorri' Palacios arremetió contra el volante 'crema', pero Uribe salió a defenderlo.

El 'Diamante' se enteró de las polémicas declaraciones que hizo Roberto Palacios sobre guardar la '10' antes de entregarle a jugadores que no dan la talla con esa camiseta. Sin embargo, luego del partido de exhibición entre las leyendas de Perú y CONMEBOL, manifestó su opinión.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre el Chorri Palacios por cuestionar la '10' que le dieron a Jairo Concha?

El exfutbolista fue parte de las Estrellas de la selección peruana y no dudó en respaldar a joven volante. "Yo no soy de calificar a un jugador, soy de apoyarlo. Yo sé lo importante que son, los momentos que viven, pero compararlos con el pasado no tiene sentido. Hoy son otros tiempos y Hay que apoyar. No comparto eso. Cada uno tiene su momento y debe ser respetuoso con eso. Primero es el respeto y yo no me equivoco con esa línea. Al contario creo que uno debe apoyar a los más jóvenes para que crezcan", enfatizó Julio César Uribe a Inka Digital.

Sergio Peña también defendió a Jairo Concha tras críticas por derrota de la selección peruana

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores", comentó el centrocampista.

"El error que tuvo Jairo Concha lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador de la selección", sentenció Sergio Peña.