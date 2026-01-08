Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

Sporting Cristal ya empezó su pretemporada, pero aún podría realizar algunos cambios en su plantel. La última baja que sufriría el club rimense sería la del mediocampista Jesús Pretell, quien dejaría la institución pese a que durante el 2025 tuvo buena continuidad (40 partidos disputados) y alternó regularmente como titular.

De acuerdo con el periodista Gabriel Pacheco, de 'A presión', el jugador, quien hace unos días fue visto en La Florida para el inicio de los entrenamientos, no está en los planes deportivos del cuadro dirigido por Paulo Autuori. Salvo por una decisión de último minuto, el volante ya tiene muy encaminada su salida, agregó el comunicador.

Jesús Pretell dejaría Sporting Cristal tras 6 temporadas

De confirmarse su salida, Jesús Pretell le pondría fin a una etapa de su carrera en la que mantuvo vínculo con Cristal por 10 años, de los cuales pasó seis como jugador del primer equipo. El 'Pitbull' jugó cedido en el 2018 (San Martín) y 2020 (Melgar), mientras que en 2019 y a partir del 2021 lo hizo con camiseta del conjunto bajopontino.

En los últimos años, el piurano se había vuelto un referente del club e incluso llegó a ser capitán en más de una ocasión. Entre el torneo local y competencias internacionales, acumula 171 partidos y dos goles.

Jesús Pretell debutó oficialmente con el club rimense en 2019. Foto: Sporting Cristal

En principio, Gustavo Cazonatti cubriría el puesto que Pretell deja libre con su partida. También asoman como opciones Catriel Cabellos, Martín Távara o Ian Wisdom.

¿Qué jugadores han dejado Sporting Cristal este 2026?

De momento, los futbolistas que integraron el plantel principal en el 2025 y fueron confirmados como bajas en este mercado de fichajes son Fernando Pacheco, Jhilmar Lora, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, quienes no renovaron contrato. Además, Henry Caparó fue cedido a préstamo a Cienciano.