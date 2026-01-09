HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

Fernando Cabada, presidente del Comité de Dirección de la Liga 1 y administrador de Alianza Lima, indicó que 1190 Sports y los clubes de primera división pudieron llegar a un acuerdo.

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1. Foto: Composición LR
Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1. Foto: Composición LR

El administrador de Alianza Lima y presidente del Comité de Dirección de la Liga 1, Fernando Cabada, dio detalles sobre el acuerdo que llegaron con 1190 Sports, luego de los problemas con la prolongación de los pagos a los clubes de la primera división del fútbol peruano.

El directivo brindó declaraciones para Radio Ovación, donde reveló que solicitaron a la FPF el poder negociar para llegar a un acuerdo entre ambas partes. "Ya se acordó. Ha sido un tema muy arduo y trabajoso, pero hemos llegado a un acuerdo en el que 1190 se va a poner al día con los clubes, y eso ocurrirá ya. Solo resta formalizar y firmar los documentos de parte de la entidad fiduciaria, la FPF y de 1190 Sports. Ellos ya cuentan con los acuerdos logrados en favor del sistema, y especialmente a favor de todos los clubes", indicó.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Administrador de Alianza Lima mencionó cambios en el acuerdo entre 1190 Sports y la FPF

El directivo indicó que uno de los cambios más importantes será la modificación en los plazos de pago. El administrador 'blanquiazul' mencionó que la cláusula que permitía hasta 60 días de retraso será reducido a la mitad. "El plazo máximo para la subsanación de pagos ahora será de 30 días, lo cual no significa que se deba pagar con dicho desfase, sino que es algo que podría generarse por eventos externos", dejó en claro Cabada.

Está pendiente la confirmación de este cambio, pero es importante mencionar que las acciones que realice la empresa que es dueña de los recechos serán observadas, ya que, esperan no repetir lo ocurrido la temporada pasada con el pago a los clubes.

PUEDES VER: Álvaro Barco arremete contra la FPF previo a la Liga 1 2026: "Un campeonato que hoy considero un cadáver"

lr.pe

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2026?

Por el momento, no se ha hecho el anuncio de manera oficial, pero es cuestión de tiempo para que se de a conocer que la primera fecha de la Liga 1 arranque el 30 de enero del presente año. Recordemos que el campeonato se divide en dos torneos: Apertura y Clausura.

