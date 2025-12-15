Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra”
"Fracaso es cuando no intentas", fueron parte de las palabras del exjugador de Sporting Cristal, quien no dudo en respaldar a su equipo tras la dolorosa derrota frente a Cusco FC.
Cusco FC se quedó con el cupo de Perú 2 tras imponerse categóricamente frente a Sporting Cristal. Con este resultado, los rimenses obtuvieron el Perú 3 y para muchos esto es considerado un “fracaso”, pues tras vencer a Alianza Lima se esperaba que la tarea fuera menos complicada. Sin embargo, los cusqueños supieron aguantar la presión y demostrar de qué están hechos, silenciando así a quienes los minimizan.
Es en este contexto que, durante la transmisión del programa 'A Presión', se tocó el tema y uno de los conductores, Julinho, dio su opinión sobre la situación que atraviesa el club donde alguna vez jugó y defendió. En sus palabras, el brasileño destacó que esto no es un fracaso, pues señaló que ello solo ocurre cuando uno no lo intenta.
¿Qué dijo Julinho sobre la derrota de Sporting Cristal?
En un primer momento, el exfutbolista señaló que la derrota de los rimenses no era un fracaso, ya que intentaron llegar a lo más alto. Sin embargo, destacó que siempre existe la posibilidad de encontrar un adversario superior.
"Yo te voy a aclarar algo, ¿Sabes el significado de la palabra fracaso? Eso es cuando tú no intentas. Si tú trabajas todo el año, te rompes buscando salir campeón, pero encuentras un adversario que es superior a ti y te gana, ¿eso es fracaso? No", empezó diciendo.
"Fracaso es cuando no intentas. Si yo intento y llegué a un lugar, pero no cumplí mi objetivo, entonces eso no es fracaso. Si tú luchas y trabajas como loco para mejorar, eso no es fracaso porque luchaste", sentenció Julinho para A Presión.
¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase 3 de la Copa Libertadores?
La Fase 3 de la Copa Libertadores se llevará a cabo entre el 17 y el 26 de febrero de 2026, fechas en las que se disputará el partido de Sporting Cristal.
Posibles rivales de Sporting Cristal
- Argentinos Juniors (Argentina)
- Botafogo (Brasil)
- Bahía (Brasil)
- O'Higgins (Chile)
- Huachipato (Chile)
- Colombia 3 (Tolima o Medellín)
- Colombia 4 (Medellín o Atlético Nacional)
- Carabobo (Venezuela)
- Liverpool (Uruguay)
- Guaraní (Paraguay)
- Ecuador 3 (LDU o U. Católica)
- Bolivia 3 (Bolívar, Blooming, Nacional Potosí o The Strongest).