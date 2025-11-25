HOYSuscripcion LR Focus

Julio César Uribe y su postura ante el reclamo de Alianza Lima para borrar la roja a Carlos Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"

El director deportivo de Sporting Cristal dio su opinión sobre el reclamo de Alianza Lima ante la Comisión de Disciplina, con el que buscan que Carlos Zambrano pueda jugar contra ellos.

Julio César Uribe dio su opinión sobre el reclamó de Alianza Lima para rectificar la roja a Carlos Zambrano. Foto: composición LR/Radio Ovación/difusión
Julio César Uribe dio su opinión sobre el reclamó de Alianza Lima para rectificar la roja a Carlos Zambrano. Foto: composición LR/Radio Ovación/difusión

La expulsión de Carlos Zambrano sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista con 'Radio Ovación', Julio César Uribe, actual director deportivo de Sporting Cristal, habló sobre lo que le espera al conjunto rimense esta semana, cuando enfrente a Alianza Lima este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional por los playoffs de la Liga 1.

Durante la conversación, el ‘Diamante’ fue consultado sobre la apelación presentada por Alianza respecto a la expulsión del ‘Kaiser’. Como se recuerda, el club realizó dos acciones: una ante la CONAR para dejar constancia del desempeño del árbitro y otra ante la Comisión de Disciplina, solicitando corregir el supuesto error arbitral y anular la segunda amarilla mostrada a Zambrano.

Julio César Uribe y su postura ante el reclamó de Alianza Lima

En un primer momento, Uribe habló sobre el partido contra Alianza Lima, señalando que debido a la grandeza de ambos equipos, cualquier cosa podría pasar.

"Cualquier cosa puede pasar más allá de cómo llega cada uno. Con la tranquilidad correspondiente y el profesionalismo debido. Son los últimos partidos y los tres equipos vamos por ser Perú 2", fuero sus palabras.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultado sobre el reclamo de los íntimos ante la Comisión de Disciplina, buscando que se anule la amarilla a Carlos Zambrano y pueda jugar contra ellos.

“Somos respetuosos de lo que decida la CONAR. Que el principio de equidad se desarrolle y que sea el fútbol el que gane. Cristal respeta las decisiones, pero en función de la equidad. No reclamamos lo que no corresponde. La Comisión Disciplinaria debe tener la información correcta y no decidir por favores o pedidos. El fútbol peruano no avanzará si no es equitativo, se llame como se llame el club”, señaló Uribe.

Alianza Lima apelará la roja de Carlos Zambrano ante la Comisión Disciplinaria

De momento, de acuerdo a información del periodista Kevin Pacheco, el conjunto blanquiazul buscará la rectificación y anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano.

"Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria la rectificación y anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Dentro de lo argumentado se adjuntan videos y se indica que el acto fue “absolutamente fortuito y carece de intencionalidad”, se lee en la publicación vía X de Pacheco.

Alianza buscará la rectificación y la anulación de la roja a Zambrano.

Alianza buscará la rectificación y la anulación de la roja a Zambrano.

