Deportes

Luis Advíncula estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Boca Junior: el defensa entró en la órbita de Alianza Lima y Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal estarían muy pendientes de la situación de Luis Advíncula. Desde la prensa argentina señalan que el 'Rayo' tiene las horas contadas en La Bombonera.

Luis Advíncula sería pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal tras su incertidumbre en Boca Juniors.Foto: composición LR/Luis Advíncula
Luis Advíncula sería pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal tras su incertidumbre en Boca Juniors.Foto: composición LR/Luis Advíncula

Luis Advíncula parece alejarse cada vez más de Boca Juniors y acercarse a un posible regreso a la Liga 1 con Alianza Lima o Sporting Cristal. Según varios periodistas, el peruano volvería al fútbol peruano. Desde Argentina, el periodista deportivo Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo declaró en la última edición del programa ESPN F90: “Creo que es inminente que Advíncula se vaya al fútbol peruano. Podría irse a Perú en las próximas horas desde Boca”.

No obstante, desde medios locales, el periodista Kevin Pacheco indicó en el programa 'Vamos al VAR' que Alianza Lima estaría interesado en el 'Rayo'. A esto se suma la información del comentarista Diego Rebagliati, quien señaló en una reciente edición del programa 'Los Reba' que, a pesar del interés de los blanquiazules, el jugador espera un llamado de Sporting Cristal.

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: "Tranquilo"

lr.pe

¿Luis Advíncula llegará a Sporting Cristal?

Rebagliati agregó que no está claro si Sporting Cristal le presentará una oferta a Advíncula de manera inmediata tras asegurar su pase a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un ‘palo verde’ (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año. No sé si es la primera (llamada), pero se sentarán a conversar, de repente Cristal se tome un poquito más de tiempo”, explicó el exfutbolista.

Alianza Lima buscaría el fichaje de Luis Advíncula

En cuanto a Alianza Lima, según Pacheco, Franco Navarro, director deportivo, y su hijo viajaron a Argentina para reunirse con el que sería el próximo entrenador del club, Pablo Guede. Sin embargo, llamó la atención que mencionaron que fueron en busca de un defensor, lo que hizo que muchos especularan que podría tratarse del peruano.

 “No solamente han ido por el técnico, han ido buscando otra posición en defensa, puede que dialoguen, no sé si sea una coincidencia, pero llegaron hoy a las 2 de la tarde”, fueron las palabras del periodista de 'Vamos al VAR'.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula?

Actualmente, el jugador de 35 años tiene un valor de 300 mil euros, según la última revisión del portal especializado Tranfermarkt.

Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima en el Mundial y hace dura revelación: "No quería jugar más"

lr.pe

Equipos dónde ha jugado Luis Advíncula

  • 21/22: Rayo Vallecano → Boca Juniors
  • 19/20: Tigres UANL → Rayo Vallecano
  • 18/19: Rayo Vallecano → Tigres UANL
  • 18/19: Tigres UANL → Rayo Vallecano
  • 17/18: Lobos BUAP → Tigres UANL
  • 17/18: Tigres UANL → Lobos BUAP
  • 16/17: Bursaspor → Tigres UANL
  • 16/17: Newell's → Bursaspor
  • 15/16: Bursaspor → Newell's
  • 15/16: Hoffenheim → Bursaspor
  • 14/15: Sport. Cristal → Hoffenheim
  • 14/15: Vitória Setúbal → Sport. Cristal
  • 14/15: Sport. Cristal → Vitória Setúbal
  • 13/14: Hoffenheim → Sport. Cristal
  • 13/14: Ponte Preta → Hoffenheim
  • 13/14: Hoffenheim → Ponte Preta
  • 12/13: SK Tavriya → Hoffenheim
  • 12/13: Sport. Cristal → SK Tavriya
  • 12/13: SK Tavriya → Sport. Cristal
  • 12/13: Sport. Cristal → SK Tavriya
  • 09/10: Juan Aurich → Sport. Cristal
  • 08/09: Sullana II → Juan Aurich
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: "Si es Perú 2, van por él"

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Luis Advíncula asume la culpa por fallar penal decisivo que dejó a la selección peruana sin Mundial: "El responsable era yo"

Luis Advíncula asume la culpa por fallar penal decisivo que dejó a la selección peruana sin Mundial: "El responsable era yo"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: "Nunca querer ser más que el club"

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima en el Mundial y hace dura revelación: "No quería jugar más"

Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima en el Mundial y hace dura revelación: "No quería jugar más"

Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

Selección Peruana tendrá nuevo entrenador: Gerardo Ameli dirigirá amistoso ante Bolivia

Selección Peruana tendrá nuevo entrenador: Gerardo Ameli dirigirá amistoso ante Bolivia

Eddie Fleischman no se hace dramas y minimiza salida de Jorge Fossati de Universitario: "Tienen la oportunidad de dar un salto de calidad"

Eddie Fleischman no se hace dramas y minimiza salida de Jorge Fossati de Universitario: "Tienen la oportunidad de dar un salto de calidad"

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: "Tranquilo"

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

Cenaida Uribe orgullosa de Alianza Lima tras histórico triunfo en el Mundial de Vóley 2025: "Fácil es hablar, hay que estar adentro"

Cenaida Uribe orgullosa de Alianza Lima tras histórico triunfo en el Mundial de Vóley 2025: "Fácil es hablar, hay que estar adentro"

