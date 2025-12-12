Luis Advíncula parece alejarse cada vez más de Boca Juniors y acercarse a un posible regreso a la Liga 1 con Alianza Lima o Sporting Cristal. Según varios periodistas, el peruano volvería al fútbol peruano. Desde Argentina, el periodista deportivo Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo declaró en la última edición del programa ESPN F90: “Creo que es inminente que Advíncula se vaya al fútbol peruano. Podría irse a Perú en las próximas horas desde Boca”.

No obstante, desde medios locales, el periodista Kevin Pacheco indicó en el programa 'Vamos al VAR' que Alianza Lima estaría interesado en el 'Rayo'. A esto se suma la información del comentarista Diego Rebagliati, quien señaló en una reciente edición del programa 'Los Reba' que, a pesar del interés de los blanquiazules, el jugador espera un llamado de Sporting Cristal.

¿Luis Advíncula llegará a Sporting Cristal?

Rebagliati agregó que no está claro si Sporting Cristal le presentará una oferta a Advíncula de manera inmediata tras asegurar su pase a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un ‘palo verde’ (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año. No sé si es la primera (llamada), pero se sentarán a conversar, de repente Cristal se tome un poquito más de tiempo”, explicó el exfutbolista.

Alianza Lima buscaría el fichaje de Luis Advíncula

En cuanto a Alianza Lima, según Pacheco, Franco Navarro, director deportivo, y su hijo viajaron a Argentina para reunirse con el que sería el próximo entrenador del club, Pablo Guede. Sin embargo, llamó la atención que mencionaron que fueron en busca de un defensor, lo que hizo que muchos especularan que podría tratarse del peruano.

“No solamente han ido por el técnico, han ido buscando otra posición en defensa, puede que dialoguen, no sé si sea una coincidencia, pero llegaron hoy a las 2 de la tarde”, fueron las palabras del periodista de 'Vamos al VAR'.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula?

Actualmente, el jugador de 35 años tiene un valor de 300 mil euros, según la última revisión del portal especializado Tranfermarkt.

Equipos dónde ha jugado Luis Advíncula