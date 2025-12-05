HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Poder Judicial y sus fichas: Daniel Salaverry habilitado y Pedro Castillo ratificado | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

CONMEBOL reveló el millonario monto que ganó Universitario y Alianza Lima tras disputar Libertadores y Sudamericana: Top 15 en ingresos

Alianza Lima y Universitario lograron importantes ingresos luego de participar en Copa Sudamericano y Libertadores. Sin embargo, el equipo más beneficiado fueron los blanquiazules.

Alianza Lima y Universitario ganaron una gran cantidad de dinero en CONMEBOL. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima y Universitario ganaron una gran cantidad de dinero en CONMEBOL. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima y Universitario tuvieron un interesante año en competiciones internacionales, ya que llegaron más lejos de lo normal e incluso dieron pelea en etapas decisivas. Por este motivo, ambos clubes de la Liga 1 se ganaron el respeto de la CONMEBOL y ganaron jugosos ingresos para reforzar su plantilla. El tricampeón del fútbol peruano alcanzó un Top 15 en ingresos y el conjunto aliancista no se quedó atrás, ya que también figura entre los primeros.

La 'U' llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, dado que se cruzó con el subcampeón Palmeiras. Por otro lado, Alianza Lima asombro en la fase preliminar de la Copa Libertadores y en la fase final de la Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿Cuánto ganaron Alianza Lima y Universitario en la Copa Libertadores?

En la Copa Libertadores 2025, los equipos peruanos lograron ingresos significativos que subrayan la relevancia de la fase de grupos en sus finanzas. Universitario de Deportes recaudó 4 millones 910 mil dólares al avanzar desde esta etapa hasta los octavos de final, posicionándose en el puesto 14 del ránking de recaudación que incluye a clubes de toda América. Por su parte, Alianza Lima generó 4 millones 830 mil dólares, lo que lo situó en la posición 16 del listado, tras haber disputado las tres etapas previas y la fase de grupos.

PUEDES VER: [Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿Alianza Lima ganó más que Universitario en CONMEBOL?

Los aliancistas, sacando la calculadora, superaron a la 'U' en ingresos internacionales. El equipo dirigido por Néstor Gorosito destacó nuevamente al alcanzar los cuartos de final, a pesar de haber sido eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Este desempeño le permitió obtener 1 millón 800 mil dólares adicionales, lo que le valió escalar hasta el puesto 18 en el ranking de recaudación de este prestigioso torneo.

Alianza obtuvo un total de 6 millones 630 mil dólares, cifra que incluye los premios de ambas competiciones, Libertadores y Sudamericana. Esta diferencia se debe a la participación de los ‘íntimos’ en los dos torneos y al incentivo adicional por avanzar a los ‘playoffs’ del segundo certamen regional.

PUEDES VER: Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

lr.pe

¿Quiénes son los clubes sudamericanos que ganaron más dinero este año?

Los clubes sudamericanos más destacados en el torneo, predominantemente de Brasil y Argentina, obtuvieron premios que superan los 9 millones de dólares. Flamengo se posiciona como el más beneficiado económicamente, tras llegar a la final y recibir un total de 33 millones 240 mil dólares. Asimismo, Palmeiras recibió 17 millones 230 mil dólares por su participación, aunque se quedaron con las ganas de levantar la copa.

