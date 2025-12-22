HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati advierte incumplimiento de pago por parte de Universitario: "Hay deudas que no terminan de arreglarse"

¡Rompió su silencio! Jorge Fossati se animó a hablar sobre lo que fue su paso por Universitario, señalando que aún mantiene deudas pendientes que no han sido solucionadas. Además, rechazó tajantemente los rumores sobre pedidos “especiales” durante su gestión.

Jorge Fossati en una reciente entrevista habló sobre su salida de Universitario. Foto: vía X
Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario de Deportes y reveló que el club aún mantiene deudas pendientes que no han sido solucionadas. Aunque no precisó de qué pagos se trata, en diálogo con Ovación también contó cómo viene atravesando esta etapa ahora que se encuentra sin equipo.

Asimismo, se refirió a los rumores que apuntaban a un desgaste con el plantel como motivo de su salida, aclarando que no fue así y que esa situación no fue provocada por él. En ese sentido, aprovechó para desmentir versiones sobre supuestos pedidos que habría realizado y dejó un mensaje contundente al afirmar que “se han dicho muchas porquerías”.

PUEDES VER: ¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

Jorge Fossati habla sobre incumplimiento de pago por parte de Universitario

"Estoy tratando de disfrutar, al menos como mínimo, una pausa. Del todo no puedo porque, lamentablemente, ya está tomada la decisión. Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho. Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas", empezó diciendo Fossati.

Además, señaló que su intención inicial era reunirse con la nueva administración con el fin de unificar criterios. "Yo lo que pretendía era reunirme con la nueva administración, que era lo más lógico, para unir criterios y llegar al 2026 mucho más fuertes".

"Desgaste no hay. Esta fue una situación que yo no provoqué y que, más bien, se originó por un tema relacionado con mi cuerpo técnico. Ahora me están poniendo que tuve problemas con jugadores, cuando lo único que escuché en estos dos años es que nunca hubo nada raro. Hubo una relación maravillosa con los jugadores que están y siguen en Universitario. Yo no sentí desgaste; pregúntenle a la otra parte. Cuando pedí razones, se me dijo que hubo un desgaste institucional de ellos conmigo, pero ahora se está dando vuelta por interés de algunos que se han prestado, no sé con qué fin. Eso sí, a mí me desgastó mucho la temporada", sentenció el exDT de la 'U'.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

Jorge Fossati rechaza pedidos 'especiales' durante su gestión en Universitario

En otro momento de la conversación, el ‘Nonno’ negó tajantemente los rumores sobre pedidos especiales cuando estaba bajo el mando de Universitario, como el supuesto pedido de no entrenar en Campo Mar.

"Son mentiras bajas que se prestan argumentando que tienen fuentes en el club. Si no quieren mentir, les recomiendo que cambien de fuentes", empezó diciendo.

"Se ha dicho que pedí no entrenar en Campomar, que pedí chárter para vuelos nacionales e internacionales… en fin, se han dicho muchas porquerías. Algunas incluso son fáciles de comprobar, como que yo me iba de la 'U' porque ya tenía todo arreglado con una selección o un club del exterior", fueron las palabras del uruguayo,

Por último, habló sobre la celeridad con la que podría resolverse la elección de su reemplazante en el banquillo crema. "De la interna de la 'U' se ha hablado tanta mentira que, hasta no verlo, no creo nada. Estamos casi a dos meses de haberlo conseguido. Creo que dejamos pasar un tiempo muerto que se pudo haber aprovechado y, si la directiva ya tenía la decisión tomada, todo esto se pudo haber acelerado" finalizó.

