Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

La jefa del equipo de Alianza Lima expresó su confianza en que las íntimas ofrecerán su mejor versión en esta competencia, donde enfrentarán a grandes clubes del mundo.

Cenaida Uribe habló sobre el gran reto que se viene en el Mundial de Clubes. Foto: Lr/La Catedra
Cenaida Uribe habló sobre el gran reto que se viene en el Mundial de Clubes. Foto: Lr/La Catedra

Alianza Lima se alista para disputar uno de los retos más grandes de su historia. El sexteto aliancista por primera vez jugará el Mundial de Vóley. El importante torneo se desarrollará del 9 al 14 de diciembre en São Paulo (Brasil) Por este motivo, Cenaida Uribe calentó la previa de la participación blanquiazul y lanzó un emotivo mensaje para generar esperanza en la hinchada íntima.

El cuadro liderado por el entrenador argentino Facundo Morando emprendió su viaje hacia Brasil la noche del miércoles con el objetivo de participar en el Mundial de Clubes de Vóley. A través de sus plataformas digitales, el club de La Victoria compartió detalles sobre la partida de sus jugadoras.

PUEDES VER: Reimond Manco cuestiona Carlos Zambrano y Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Ningún jugador está por encima de una institución"

lr.pe

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?

La jefa de equipo confía en que Alianza Lima hará un buen papel en Alianza Lima. "Vamos a Brasil a dar lo mejor, que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Puede que no nos demos cuenta en este momento, pero para nosotros es histórico que un equipo peruano juegue un Mundial de Clubes", reveló en Movistar Deportes.

Además, advirtió una asombrosa diferencia entre los rivales del grupo. “Estamos mentalizadas en este torneo y era importante que agarremos ritmo de partidos. No ha costado, al contrario, lo han hecho bien, se ha notado en la cancha y nos ha servido para agarrar ritmo, pues mientras los otros equipos llegan con 20 o 30 partidos encima, nosotros tenemos cinco o seis”, enfatizó Cenaida en Movistar.

PUEDES VER: Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

lr.pe

Cenaida Uribe confiesa el objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes

. "Queremos hacer una buena presentación, más no puedo decir. Todos los equipos son muy fuertes, son los mejores equipos del mundo. Italia tiene campeonas olímpicas, el equipo brasileño es una máquina. Entraremos a jugar tranquilas y ya se verá", sentenció luego de ganar los ocho partidos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

lr.pe

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A

  • Osasco Sao Cristovao (Brasil)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia
  • Alianza Lima (Perú)
  • VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo B

  • Imoco Conegliano (Italia)
  • Dentil Praia (Brasil)
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos)
  • Zamalek (Egipto)

