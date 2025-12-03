HOYSuscripcion LR Focus

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

 El éxito de 'Pol Deportes' refleja el sacrificio de su hermano mayor. Su hermano abandonó sus estudios para apoyar a su familia en Andahuaylas.

"Ejemplo para la juventud peruana", resaltaron usuarios.
"Ejemplo para la juventud peruana", resaltaron usuarios.

La conmovedora historia de Cliver Huamán, un joven de 15 años apodado 'Pol Deportes', tocó el corazón de miles tras viralizarse su narración en TikTok sobre la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental. Pero detrás de su repentina fama, hay un pilar fundamental y se trata de su hermano mayor, quien decidió compartir el sacrificio que realizó para mantener a su familia y apoyar el talento de su hermano menor.

Hermano de 'Pol Deportes' revela que dejó sus estudios para apoyar a su familia y joven narrador

Durante el programa 'Desvelados' en América TV, Keny Huamán, hermano mayor de 'Pol Deportes' explicó que desde muy joven tuvo que asumir responsabilidades debido a la difícil situación económica en la que viven en su natal Andahuaylas. Resaltó que decidió priorizar el futuro de su hogar, por encima de sus propios sueños.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

lr.pe

"Hemos luchado tanto por estar acá, por salvar a nuestra familia, siempre tuvimos bajos recursos. Tengo dos hermanitas también, la mayor que también por temas de dinero, no estudia una buena carrera", explicó.

De otro lado, explicó que eligió apostar por el crecimiento de Cliver, dejando en segundo plano sus metas, y que incluso estaba pensando establecerse en Lima para que su hermano alcance la popularidad como 'Pol Deportes'. "Siempre le dije a mi mamá 'A mí, aunque sea, no me hagan estudiar, pero yo a mi hermano siempre lo voy a apoyar'. Porque mi meta era, si no se hace conocido en la Libertadores, venirme a mediados del año que viene, estabilizarme acá como barbero, trabajo como barbero en Andahuaylas, y apoyar a mi hermano porque mis padres no tenían recursos", agregó.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs. Manchester City

lr.pe

Usuarios resaltan el sacrificio del hermano de 'Pol Deportes'

Cabe resaltar, que la historia del familiar del joven narrador refleja la realidad de muchos hermanos mayores en Perú. Varios usuarios en redes se sintieron identificados debido a que ellos asumen un rol exigente en su hogar desde temprana edad por amor a su familia.

"Me alegro al ver un hermano mayor preocupado por sacar adelante a su hermano menor, lo lograste", "Me recuerda a mi hermano mayor, él dejó todo por nosotros", "Ejemplo para la juventud peruana", "Al fin las redes sociales hacen famosa a la persona correcta", son algunos comentarios en Facebook y TikTok.

