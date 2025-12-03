El joven narrador viral Cliver Huamán vivió un polémico incidente en el Real Plaza de Puruchuco en Lima. Todo se registró cuando el adolescente llegó al centro comercial junto al padre del alcalde Franco Vidal, Manuel Vidal, debido a que este le prometió regalarle un iPhone para que el muchacho pueda mejorar sus transmisiones. Sin embargo, cuando llegaron al mall tuvieron problemas cuando agentes de seguridad les pidieron que dejen de grabar.

Joven narrador de la Copa Libertadores es retirado de centro comercial

De acuerdo a la transmisión de Kick, Cliver Huamán ingresó al Real Plaza de Puruchuco con Manuel Vidal, padre del alcalde de Ate, para la compra de un iPhone en una tienda. Incluso personal del local le mostró los equipos sin mayores inconvenientes. Sin embargo, todo cambió cuando agentes de seguridad se acercaron y remarcaron que no se podría hacer uso de cámaras profesionales en el centro comercial. "Hay que ver un tipo de permiso para grabar una tienda, si no por mi normal yo te puedo ayudar. Pero son ciertas políticas de cada tienda", corrigió el trabajador del local.

Al respecto, Manuel Vidal trató de calmar la situación y comentó a su equipo que dejen de enfocar la tienda. “Hay que hacerle caso”, indicó el también streamer.

Pero tras el insistente pedido de los agentes de seguridad y la falta del equipo deseado en la tienda, Manuel Vidal y el adolescente Cliver Huamán ‘Pol Deportes’ tuvieron que retirarse. El momento se tornó aún más tenso cuando un agente volvió a reiterar que no se puede grabar en las instalaciones del Real Plaza. "No entiendes que está prohibido, ya retírense, pues, sin grabar, está prohibido. Graba afuera. No entiendes que está prohibido usar acá cámaras profesionales", indicó personal de seguridad.

'Pol Deportes' logró recibir obsequio de un Iphone en otro centro comercial

Tras el grave incidente, el muchacho trató de sobrellevar el mal momento y continuó participando en la transmisión con normalidad. Fue así como junto Manuel Vidal llegaron hasta el Jockey Plaza y se pudo hacer la compra del equipo. Este último comentó que sus intenciones por transmitir en Kick era que sus seguidores presencien la compra del equipo debido a que lo había prometido el día anterior.

Hasta el momento, encargados del Real Plaza no emitieron algún tipo de comunicado sobre el polémico incidente. Sin embargo, ya hay registro de varias críticas de usuarios en sus cuentas oficiales.