Perú vs Venezuela EN VIVO por Juegos Bolivarianos 2025: hora y canales para ver el esperado partido de vóley

El equipo dirigido por Antonio Rizola comenzó con un sólido triunfo 3-1 en su debut y ahora necesita otra victoria ante Venezuela para soñar con el histórico podio.

Perú se enfrenta a Venezuela por los Juegos Bolivarianos 2025. Diseño: Betsabeth
La selección peruana de vóley se enfrenta Venezuela en un importante partido por los Juegos Bolivarianos 2025, desde las 8:00 pm, en el Coliseo Eduardo Dibós. El conjunto digerido por Antonio Rizola sueña con obtener la medalla jugando de local. Por este motivo, será clave superar al sexteto de la vinotinto en la primera fase del torneo continental.

En su debut, la ‘blanquirroja’ logró un inicio prometedor con un 3-1. Los parciales del encuentro fueron 23-25, 25-16, 25-18 y 25-15, lo que le permitió sumar sus primeros puntos en la tabla de posiciones. Sin duda, una victoria que llena de confianza para seguir luchando por el podio.

¿A qué hora juega Perú ante Venezuela por los Juegos Bolivarianos?

En suelo peruano y colombiano, el cotejo entre Perú vs Colombia por la fecha 3 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para seguir el partido en otros países.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Venezuela?

El crucial partido de la selección peruana de vóley femenino sub-19 en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 se podrá ver de manera gratuita. La señal de ATV (9 y 709 HD) se encargará de transmitir el segundo cotejo de las Matadorcitas. Además, puedes seguir la transmisión online a través de ATV+ y el canal de YouTube de ATV.

Convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025

Estas son las 24 jugadoras que fueron elegidas por Antonio Rizola para representar a Perú en la presente edición de los Juegos Bolivarianos 2025.

  • Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz
  • Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina
  • Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte
  • Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva
  • Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez.
