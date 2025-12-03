HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Deportes

Iker Ruiz de 'EleFutbol' le dedicó unas cálidas palabras a 'Pol Deportes': "Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande"

Iker Ruiz, creador de contenido español, se emociona al conocer la historia de 'Pol Deportes', quien narró la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco.

Iker Ruiz le dedicó unas palabras a 'Pol Deportes' luego de haber narrado la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco.
Iker Ruiz le dedicó unas palabras a 'Pol Deportes' luego de haber narrado la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco. | Foto: composición LR/Elefutbol/TikTom

El creador de contenido español Iker Ruiz se mostró emocionado al conocer la hazaña de 'Pol Deportes', quien narró la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo desde el cerro de Puruchuco. En un video publicado recientemente, el tiktoker destacó la valentía y perseverancia del joven para perseguir sus sueños y abrirse camino en el mundo de la locución deportiva.

Las emotivas palabras de Iker Ruiz a 'Pol Deportes'

Luego de volverse viral en redes sociales por narrar la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo desde un punto remoto cercano al Estadio Monumental de Ate, Pol Deportes ha cumplido uno de sus grandes anhelos: ser reconocido a nivel internacional y convertirse en un claro ejemplo de que los sueños sí pueden hacerse realidad. En ese sentido, al inicio del video, Iker Ruiz dijo: “Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande”, en referencia a la perseverancia y resiliencia necesaria para alcanzar los propios objetivos.

PUEDES VER: Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"

lr.pe

Seguidamente, el español comenzó a relatar los orígenes humildes del joven oriundo de Abancay, Andahuaylas, lo que hizo aún más emotivo su recorrido en las redes sociales, pese a su corta edad y a los escasos recursos con los que contaba para crear contenido sobre fútbol: “Cuando le tocó usar como trípode un tornillo de banco o cuando fabricaba un micrófono con el cubilete, estropajo y cartón”, expresó, en alusión a los objetos que empleaba para hablar frente a cámaras.

El fiel reflejo de que los sueños se hacen realidad

En el video, Iker Ruiz también resaltó la importancia de creer en los sueños y trabajar por ellos sin importar las dificultades, los comentarios negativos o los miedos personales. Señaló que nada puede frenar a quien persiste con convicción y dejó claro que no existe puerta cerrada capaz de detener a quien decide luchar por sus metas.

PUEDES VER: Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

lr.pe

''Así se persigue un sueño, tragándote el miedo, lanzándote al vacío y dedicándote con pasión pese a lo que diga el resto, porque cuando sueñas de verdad, no hay puerta cerrada que pueda detenerte'', dijo.

Finalmente, para cerrar con un mensaje conmovedor, el creador de contenido español no ocultó sentirse identificado con el adolescente de 15 años, a pesar de que ambos siguieron caminos y crecieron en contextos totalmente diferentes.

“Querido ‘Pol’, aunque mi camino fue muy distinto, me veo muy reflejado en tu pasión. Así que te diré algo: ‘No tengas prisa. Los sueños grandes tardan su tiempo, pero siempre llegan para quienes, como tú, siguen subiendo cuando el resto se da la vuelta’”, cerró con el mensaje.

Notas relacionadas
Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

LEER MÁS
Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

LEER MÁS
'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

LEER MÁS
'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS
Técnico de Emelec revela las razones que llevaron a Christian Cueva a rescindir su contrato con el club: ''No la estaba pasando bien''

Técnico de Emelec revela las razones que llevaron a Christian Cueva a rescindir su contrato con el club: ''No la estaba pasando bien''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025