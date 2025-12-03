Iker Ruiz le dedicó unas palabras a 'Pol Deportes' luego de haber narrado la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco. | Foto: composición LR/Elefutbol/TikTom

El creador de contenido español Iker Ruiz se mostró emocionado al conocer la hazaña de 'Pol Deportes', quien narró la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo desde el cerro de Puruchuco. En un video publicado recientemente, el tiktoker destacó la valentía y perseverancia del joven para perseguir sus sueños y abrirse camino en el mundo de la locución deportiva.

Las emotivas palabras de Iker Ruiz a 'Pol Deportes'

Luego de volverse viral en redes sociales por narrar la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo desde un punto remoto cercano al Estadio Monumental de Ate, Pol Deportes ha cumplido uno de sus grandes anhelos: ser reconocido a nivel internacional y convertirse en un claro ejemplo de que los sueños sí pueden hacerse realidad. En ese sentido, al inicio del video, Iker Ruiz dijo: “Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande”, en referencia a la perseverancia y resiliencia necesaria para alcanzar los propios objetivos.

Seguidamente, el español comenzó a relatar los orígenes humildes del joven oriundo de Abancay, Andahuaylas, lo que hizo aún más emotivo su recorrido en las redes sociales, pese a su corta edad y a los escasos recursos con los que contaba para crear contenido sobre fútbol: “Cuando le tocó usar como trípode un tornillo de banco o cuando fabricaba un micrófono con el cubilete, estropajo y cartón”, expresó, en alusión a los objetos que empleaba para hablar frente a cámaras.

El fiel reflejo de que los sueños se hacen realidad

En el video, Iker Ruiz también resaltó la importancia de creer en los sueños y trabajar por ellos sin importar las dificultades, los comentarios negativos o los miedos personales. Señaló que nada puede frenar a quien persiste con convicción y dejó claro que no existe puerta cerrada capaz de detener a quien decide luchar por sus metas.

''Así se persigue un sueño, tragándote el miedo, lanzándote al vacío y dedicándote con pasión pese a lo que diga el resto, porque cuando sueñas de verdad, no hay puerta cerrada que pueda detenerte'', dijo.

Finalmente, para cerrar con un mensaje conmovedor, el creador de contenido español no ocultó sentirse identificado con el adolescente de 15 años, a pesar de que ambos siguieron caminos y crecieron en contextos totalmente diferentes.

“Querido ‘Pol’, aunque mi camino fue muy distinto, me veo muy reflejado en tu pasión. Así que te diré algo: ‘No tengas prisa. Los sueños grandes tardan su tiempo, pero siempre llegan para quienes, como tú, siguen subiendo cuando el resto se da la vuelta’”, cerró con el mensaje.