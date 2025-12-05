HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima participará en importante torneo ante gigantes de la CONMEBOL por pretemporada: ¿Contra quiénes jugará?

El equipo dirigido por Néstor Gorosito tendrá un duro reto en la pretemporada, ya que disputará un importante torneo internacional para llegar a tope.

Alianza Lima participará en importante torneo sudamericano por pretemporada. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima participará en importante torneo sudamericano por pretemporada. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima se alista para jugar el partido de vuelta ante Sporting Cristal, en el Estadio Alejandro Villanueva, por los Playoffs en Liga 1. El cuadro aliancista empató 1-1 en el Estadio Nacional contra los celestes y tendrá que cerrar su pase a la final en 'Matute'. Además, independientemente si logran acceder como Perú 2 a la Copa Libertadores, el conjunto íntimo ya piensa en la pretemporada.

El equipo de Néstor Gorosito participará en la Serie Río de La Plata en enero del 2026 y se enfrentará a gigantes de la CONMEBOL para llegar a su mejor versión en la Copa Libertadores. La preparación será dura, ya que estarán conocidos clubes con experiencia en Sudamérica.

PUEDES VER: Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿Cuándo jugará Alianza Lima el importante evento internacional?

Los partidos amistosos generan expectativa en los hinchas aliancistas en la Serie Río de La Plata 2026. "Alianza Lima realizará parte de su pretemporada en Uruguay. Club blanquiazul disputará la Serie Río de La Plata en enero del 2026. Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo, entre otros equipos, serán parte del evento", reveló el periodista Kevin Pacheco en su cuenta oficial de 'X'.

PUEDES VER: CONMEBOL reveló el millonario monto que ganó Universitario y Alianza Lima tras disputar Libertadores y Sudamericana: Top 15 en ingresos

lr.pe

¿En qué canal ver el encuentro Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

Este encuentro corresponde a los playoffs de la Liga 1 2025 y puede verse de manera exclusiva por la señal de L1 MAX y por la plataforma de streaming en la app de L1 MAX Móvil. Tengamos en cuenta que L1 es el canal encargado de transmitir los encuentros de esta fase del campeonato.

PUEDES VER: [Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿Quién será el rival de Alianza Lima o Cristal en la final de los playoffs?

El ganador del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal deberá enfrentarse ante Cusco FC, nuevamente en partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que irá a fase de grupos de Copa Libertadores.

