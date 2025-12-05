Alianza Lima se alista para jugar el partido de vuelta ante Sporting Cristal, en el Estadio Alejandro Villanueva, por los Playoffs en Liga 1. El cuadro aliancista empató 1-1 en el Estadio Nacional contra los celestes y tendrá que cerrar su pase a la final en 'Matute'. Además, independientemente si logran acceder como Perú 2 a la Copa Libertadores, el conjunto íntimo ya piensa en la pretemporada.

El equipo de Néstor Gorosito participará en la Serie Río de La Plata en enero del 2026 y se enfrentará a gigantes de la CONMEBOL para llegar a su mejor versión en la Copa Libertadores. La preparación será dura, ya que estarán conocidos clubes con experiencia en Sudamérica.

¿Cuándo jugará Alianza Lima el importante evento internacional?

Los partidos amistosos generan expectativa en los hinchas aliancistas en la Serie Río de La Plata 2026. "Alianza Lima realizará parte de su pretemporada en Uruguay. Club blanquiazul disputará la Serie Río de La Plata en enero del 2026. Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo, entre otros equipos, serán parte del evento", reveló el periodista Kevin Pacheco en su cuenta oficial de 'X'.

¿En qué canal ver el encuentro Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

Este encuentro corresponde a los playoffs de la Liga 1 2025 y puede verse de manera exclusiva por la señal de L1 MAX y por la plataforma de streaming en la app de L1 MAX Móvil. Tengamos en cuenta que L1 es el canal encargado de transmitir los encuentros de esta fase del campeonato.

¿Quién será el rival de Alianza Lima o Cristal en la final de los playoffs?

El ganador del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal deberá enfrentarse ante Cusco FC, nuevamente en partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que irá a fase de grupos de Copa Libertadores.