Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY EN VIVO: semifinal de ida por los playoffs de Liga 1 2025
No te pierdas el partidazo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Revisa a qué hora juegan, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones, bajas importantes y los detalles que definirán su pase a la Copa Libertadores 2026.
MOMENTOS DESTACADOS
Hoy, desde las 8:00 p.m. en el césped del Estadio Nacional, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025, con el objetivo de acercarse a un cupo a la Copa Libertadores 2026. La transmisión del cotejo entre celestes y blanquiazules estará a cargo de L1 Max. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO, por los playoffs de la Liga 1 2025
Felipe Vizeu resalta el trabajo de Paulo Autuori
El atacante brasileño elogió los entrenamientos que tiene Sporting Cristal con el experimentado estratega. "El profesor Autuori está siempre conversando con nosotros, siempre buscando sacar lo mejor de todos. Entonces, ahora sabemos la importancia de este partido para pelear hasta el final para que podamos ganar", declaró.
Alianza Lima cerca de cerrar el fichaje de Alejandro Duarte
Alejandro Duarte, portero de 31 años, sería la primera incorporación de Alianza Lima para la temporada 2026. De acuerdo a diversos periodistas, el vínculo sería por 3 años.
Pronóstico Alianza Lima vs Sporting Cristal
Apuesta Total: Sporting Cristal (2.57), empate (3.5), Alianza Lima (2.62)
Betano: Sporting Cristal (2.60), empate (3.35), Alianza Lima (2.65)
Bet365: Sporting Cristal (2.60), empate (3.25), Alianza Lima (2.60)
Doradobet: Sporting Cristal (2.57), empate (3.40), Alianza Lima (2.62)
Comisión Disciplinaria rechazó pedido de Alianza Lima por roja de Carlos Zambrano
A horas del duelo ante Sporting Cristal, el organismo de la Federación declaró infundado el pedido de anulación de la roja de Carlos Zambrano. De este modo, no podrá jugar ante los celestes.
Cuarteto arbitral del Sporting Cristal vs Alianza Lima
Micke Palomino será el juez principal para el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Conoce quiénes lo acompañarán a lo largo del compromiso.
Árbitro principal: Micke Palomino
Primer asistente: Diego Jaimes
Segundo asistente: Enrique Pintos
Cuarto árbitro: Víctor Cori
Sporting Cristal vs Alianza Lima: historial reciente
Así quedaron los últimos 5 partidos que disputaron Alianza Lima y Sporting Cristal. Foto: Movistar Deportes.
Uniformes de Alianza Lima y Cristal
Estas serán las indumentarias que utilizarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el Nacional. Foto: Twitter/Gerson Cuba
¿Cómo quedó el último Alianza vs Cristal?
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El cotejo culminó igualado sin goles en Matute. Foto: Liga 1.
¿Por qué Piero Cari no jugará ante Cristal?
El periodista Mr. Peet reveló que la ausencia de Piero Cari corresponde a una decisión técnica de Néstor Gorosito. Asimismo, indicó que no se relaciona con algún tema de indisciplina.
"Es un tema técnico. Simplemente, 'Pipo' Gorosito entiende que este tipo de partidos tiene que jugarlos con la gente más experimentada posible, acostumbrada a manejar presiones. Cari está dentro de la visión que tiene Gorosito para ser un jugador con más protagonismo la próxima temporada", sostuvo en el programa 'Madrugol'.
Las bajas de Alianza Lima
Carlos Zambrano (expulsión), Piero Cari y Alessandro Burlamaqui serán los grandes ausentes en el equipo blanquiazul. Foto: Alianza Lima.
Posible alineación de Alianza Lima
Néstor Gorosito pondría desde el arranque a jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero y Eryc Castillo.
- Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Posible alineación de Sporting Cristal
Este sería el 11 de Paulo Autuori en la primera semifinal contra Alianza Lima.
- Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.
Convocados de Alianza Lima
El entrenador Néstor Gorosito citó a 20 futbolistas para el partido de ida contra Sporting Cristal. Foto: Alianza Lima.
¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El Estadio Nacional será el escenario que albergará el vibrante choque entre rimenses y blanquiazules en esta ida de los playoffs de la Liga 1 2025.
El equipo de La Victoria llegó en un momento complicado después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años en el club. Por su parte, el rendimiento de Cristal es una moneda al aire, pero promete dar el primer golpe en el coloso José Díaz.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido
|Partido
|Sporting Cristal vs Alianza Lima
|¿Cuándo?
|Martes 2 de diciembre del 2025
|¿A qué hora?
|8.00 p. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|L1 Max
|¿Dónde?
|Estadio Nacional
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?
Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.
Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
