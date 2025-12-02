El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos

Hoy, desde las 8:00 p.m. en el césped del Estadio Nacional, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025, con el objetivo de acercarse a un cupo a la Copa Libertadores 2026. La transmisión del cotejo entre celestes y blanquiazules estará a cargo de L1 Max. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO, por los playoffs de la Liga 1 2025 17:18 Felipe Vizeu resalta el trabajo de Paulo Autuori El atacante brasileño elogió los entrenamientos que tiene Sporting Cristal con el experimentado estratega. "El profesor Autuori está siempre conversando con nosotros, siempre buscando sacar lo mejor de todos. Entonces, ahora sabemos la importancia de este partido para pelear hasta el final para que podamos ganar", declaró. 16:19 Alianza Lima cerca de cerrar el fichaje de Alejandro Duarte Alejandro Duarte, portero de 31 años, sería la primera incorporación de Alianza Lima para la temporada 2026. De acuerdo a diversos periodistas, el vínculo sería por 3 años. 15:17 Pronóstico Alianza Lima vs Sporting Cristal Apuesta Total: Sporting Cristal (2.57), empate (3.5), Alianza Lima (2.62) Betano: Sporting Cristal (2.60), empate (3.35), Alianza Lima (2.65) Bet365: Sporting Cristal (2.60), empate (3.25), Alianza Lima (2.60) Doradobet: Sporting Cristal (2.57), empate (3.40), Alianza Lima (2.62) 14:31 Comisión Disciplinaria rechazó pedido de Alianza Lima por roja de Carlos Zambrano A horas del duelo ante Sporting Cristal, el organismo de la Federación declaró infundado el pedido de anulación de la roja de Carlos Zambrano. De este modo, no podrá jugar ante los celestes. 13:41 Cuarteto arbitral del Sporting Cristal vs Alianza Lima Micke Palomino será el juez principal para el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Conoce quiénes lo acompañarán a lo largo del compromiso. Árbitro principal: Micke Palomino Primer asistente: Diego Jaimes Segundo asistente: Enrique Pintos Cuarto árbitro: Víctor Cori 12:58 Sporting Cristal vs Alianza Lima: historial reciente Así quedaron los últimos 5 partidos que disputaron Alianza Lima y Sporting Cristal. Foto: Movistar Deportes. 12:06 Uniformes de Alianza Lima y Cristal Estas serán las indumentarias que utilizarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el Nacional. Foto: Twitter/Gerson Cuba 11:21 ¿Cómo quedó el último Alianza vs Cristal? La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El cotejo culminó igualado sin goles en Matute. Foto: Liga 1. 10:31 ¿Por qué Piero Cari no jugará ante Cristal? El periodista Mr. Peet reveló que la ausencia de Piero Cari corresponde a una decisión técnica de Néstor Gorosito. Asimismo, indicó que no se relaciona con algún tema de indisciplina. "Es un tema técnico. Simplemente, 'Pipo' Gorosito entiende que este tipo de partidos tiene que jugarlos con la gente más experimentada posible, acostumbrada a manejar presiones. Cari está dentro de la visión que tiene Gorosito para ser un jugador con más protagonismo la próxima temporada", sostuvo en el programa 'Madrugol'. 09:54 Las bajas de Alianza Lima Carlos Zambrano (expulsión), Piero Cari y Alessandro Burlamaqui serán los grandes ausentes en el equipo blanquiazul. Foto: Alianza Lima. 09:00 Posible alineación de Alianza Lima Néstor Gorosito pondría desde el arranque a jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero y Eryc Castillo. - Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero. 08:18 Posible alineación de Sporting Cristal Este sería el 11 de Paulo Autuori en la primera semifinal contra Alianza Lima. - Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. 07:20 Convocados de Alianza Lima El entrenador Néstor Gorosito citó a 20 futbolistas para el partido de ida contra Sporting Cristal. Foto: Alianza Lima. 06:45 ¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Lima? El Estadio Nacional será el escenario que albergará el vibrante choque entre rimenses y blanquiazules en esta ida de los playoffs de la Liga 1 2025. 06:00 ¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima? La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max 05:15 ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima? El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

El equipo de La Victoria llegó en un momento complicado después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años en el club. Por su parte, el rendimiento de Cristal es una moneda al aire, pero promete dar el primer golpe en el coloso José Díaz.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs Alianza Lima ¿Cuándo? Martes 2 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? L1 Max ¿Dónde? Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la cuarta jornada de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pronósticos Sporting Cristal vs Alianza Lima

Todo está muy parejo en las casas de apuestas, aunque Cristal es ligeramente favorito para llevarse el encuentro. A continuación, revisa las principales cuotas.