HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
EN VIVO

Atentado contra Belaunde, Jerí quiere viajar, Delia presentará denuncia

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY EN VIVO: semifinal de ida por los playoffs de Liga 1 2025

No te pierdas el partidazo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Revisa a qué hora juegan, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones, bajas importantes y los detalles que definirán su pase a la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos

MOMENTOS DESTACADOS

06:00
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max

05:15
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

Hoy, desde las 8:00 p.m. en el césped del Estadio Nacional, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025, con el objetivo de acercarse a un cupo a la Copa Libertadores 2026. La transmisión del cotejo entre celestes y blanquiazules estará a cargo de L1 Max. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO, por los playoffs de la Liga 1 2025

17:18
2/12/2025

Felipe Vizeu resalta el trabajo de Paulo Autuori

El atacante brasileño elogió los entrenamientos que tiene Sporting Cristal con el experimentado estratega. "El profesor Autuori está siempre conversando con nosotros, siempre buscando sacar lo mejor de todos. Entonces, ahora sabemos la importancia de este partido para pelear hasta el final para que podamos ganar", declaró. 

16:19
2/12/2025

Alianza Lima cerca de cerrar el fichaje de Alejandro Duarte

Alejandro Duarte, portero de 31 años, sería la primera incorporación de Alianza Lima para la temporada 2026. De acuerdo a diversos periodistas, el vínculo sería por 3 años. 

15:17
2/12/2025

Pronóstico Alianza Lima vs Sporting Cristal

Apuesta Total: Sporting Cristal (2.57), empate (3.5), Alianza Lima (2.62)

Betano: Sporting Cristal (2.60), empate (3.35), Alianza Lima (2.65)

Bet365: Sporting Cristal (2.60), empate (3.25), Alianza Lima (2.60)

Doradobet: Sporting Cristal (2.57), empate (3.40), Alianza Lima (2.62)

14:31
2/12/2025

Comisión Disciplinaria rechazó pedido de Alianza Lima por roja de Carlos Zambrano

A horas del duelo ante Sporting Cristal, el organismo de la Federación declaró infundado el pedido de anulación de la roja de Carlos Zambrano. De este modo, no podrá jugar ante los celestes. 

13:41
2/12/2025

Cuarteto arbitral del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Micke Palomino será el juez principal para el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Conoce quiénes lo acompañarán a lo largo del compromiso. 

Árbitro principal: Micke Palomino

Primer asistente: Diego Jaimes

Segundo asistente: Enrique Pintos

Cuarto árbitro: Víctor Cori

12:58
2/12/2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: historial reciente

Así quedaron los últimos 5 partidos que disputaron Alianza Lima y Sporting Cristal. Foto: Movistar Deportes.

12:06
2/12/2025

Uniformes de Alianza Lima y Cristal

Estas serán las indumentarias que utilizarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el Nacional. Foto: Twitter/Gerson Cuba

11:21
2/12/2025

¿Cómo quedó el último Alianza vs Cristal?

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El cotejo culminó igualado sin goles en Matute. Foto: Liga 1.

10:31
2/12/2025

¿Por qué Piero Cari no jugará ante Cristal?

El periodista Mr. Peet reveló que la ausencia de Piero Cari corresponde a una decisión técnica de Néstor Gorosito. Asimismo, indicó que no se relaciona con algún tema de indisciplina.

"Es un tema técnico. Simplemente, 'Pipo' Gorosito entiende que este tipo de partidos tiene que jugarlos con la gente más experimentada posible, acostumbrada a manejar presiones. Cari está dentro de la visión que tiene Gorosito para ser un jugador con más protagonismo la próxima temporada", sostuvo en el programa 'Madrugol'.

09:54
2/12/2025

Las bajas de Alianza Lima

Carlos Zambrano (expulsión), Piero Cari y Alessandro Burlamaqui serán los grandes ausentes en el equipo blanquiazul. Foto: Alianza Lima.

09:00
2/12/2025

Posible alineación de Alianza Lima

Néstor Gorosito pondría desde el arranque a jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

- Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

08:18
2/12/2025

Posible alineación de Sporting Cristal

Este sería el 11 de Paulo Autuori en la primera semifinal contra Alianza Lima.

- Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

07:20
2/12/2025

Convocados de Alianza Lima

El entrenador Néstor Gorosito citó a 20 futbolistas para el partido de ida contra Sporting Cristal. Foto: Alianza Lima.

06:45
2/12/2025

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El Estadio Nacional será el escenario que albergará el vibrante choque entre rimenses y blanquiazules en esta ida de los playoffs de la Liga 1 2025.

06:00
2/12/2025

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max

05:15
2/12/2025

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

El equipo de La Victoria llegó en un momento complicado después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años en el club. Por su parte, el rendimiento de Cristal es una moneda al aire, pero promete dar el primer golpe en el coloso José Díaz.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

lr.pe

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido

PartidoSporting Cristal vs Alianza Lima
¿Cuándo?Martes 2 de diciembre del 2025
¿A qué hora?8.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la cuarta jornada de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima

  • Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.
  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pronósticos Sporting Cristal vs Alianza Lima

Todo está muy parejo en las casas de apuestas, aunque Cristal es ligeramente favorito para llevarse el encuentro. A continuación, revisa las principales cuotas.

Casa de apuestasSporting CristalEmpateAlianza Lima
Apuesta Total2.573.502.62
Betano2.603.352.65
Bet3652.60 3.252.60
Doradobet2.573.402.62
Notas relacionadas
Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY EN VIVO: pronóstico del partido por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY EN VIVO: pronóstico del partido por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

LEER MÁS
Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza reclamo de Alianza Lima por expulsión de Carlos Zambrano a pocas horas del partido ante Sporting Cristal

Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza reclamo de Alianza Lima por expulsión de Carlos Zambrano a pocas horas del partido ante Sporting Cristal

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candidato de Progresemos niega que haya leyes procrimen: “¿Cuáles son?... No digamos cosas que no son”

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY EN VIVO: pronóstico del partido por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza reclamo de Alianza Lima por expulsión de Carlos Zambrano a pocas horas del partido ante Sporting Cristal

Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato de Progresemos niega que haya leyes procrimen: “¿Cuáles son?... No digamos cosas que no son”

Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

Hernán Chaparro: “El riesgo es que se normalice un clima de violencia en el ámbito político”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025