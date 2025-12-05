El futuro de Jairo Vélez parece estar cada vez más lejos de Universitario de Deportes. Esto debido a que Alianza Lima lanzó una propuesta por el fichaje del jugador a la Universidad César Vallejo, club el cual es dueño de su pase. Esta temporada, Universitario tuvo en sus filas al futbolista ecuatoriano en calidad de préstamo, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mejor rendimiento, siendo titular en la mayoría de los partidos del club crema.

Alianza Lima no pasó por desapercibido e inició las gestiones para tener a Jairo Vélez en sus filas la próxima temporada. Este fichaje sería un golpe en el mercado de pases ya que estaría quitándole un jugador a su rival directo, Universitario de Deportes, quien tiene en mente buscar el tetracampeonato.

Según lo informado por el periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima ha realizado una oferta para adquirir el pase del futbolista de 30 años y ya tiene negociaciones avanzadas con la Universidad César Vallejo para contar con el futbolista ecuatoriano desde inicios de la próxima temporada.

PUEDES VER: Jairo Vélez y la encrucijada que vive por su continuidad en Universitario tras el tricampeonato: "Es un tema que no depende de mí"

¿Cuánto pagará Alianza Lima por Jairo Vélez?

Alianza Lima tiene toda la intención de cerrar el fichaje lo más pronto posible, incluso antes de que finalicen los playoffs que viene disputando en la Liga 1 2025. Según el periodista Kevin Pacheco, a más tardar el martes 9 se debe cerrar la contratación de Jairo Vélez.

"Alianza tiene planificado pagar la cláusula de salida que finaliza el contrato, que está valorizada en 125 mil dólares. Alianza Lima está en capacidad y ya señaló que pagará ese dinero. Alianza Lima está confiando en que la operación se va a realizar. A más tardar el martes se debe cerrar el fichaje", informó el periodista en el programa 'Vamos al Var'.

¿En qué clubes ha jugado Jairo Vélez?

Jairo Vélez ha pasado por distintos clubes. Fue parte de River Plate y de la Universidad Católica, ambos de Ecuador. En el 2017 llegó al fútbol peruano para integrarse a la Universidad San Martín, donde tuvo una gran temporada. Más adelante, se unió a las filas de la Universidad César Vallejo, donde permaneció por 5 temporadas. Debido a que la Vallejo no pudo competir este año en primera división, optaron por cederlo todo el 2025 a Universitario de Deportes, donde se consagró tricampeón.