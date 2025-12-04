HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco cuestiona Carlos Zambrano y Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Ningún jugador está por encima de una institución"

El exfutbolista habló fuerte sobre los rumores que vinculan la salida de Hernán Barcos directamente con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Manco la dejó 'picando'.

Reimond Manco y su reflexión sobre Guerrero y Zambrano en Alianza Lima. Foto: Lr/A la Cama con el Rei
Reimond Manco y su reflexión sobre Guerrero y Zambrano en Alianza Lima. Foto: Lr/A la Cama con el Rei

Alianza Lima logró un agónico empate ante Sporting Cristal por el partido de ida de los Playoffs de la Liga 1. Los aliancistas no encontraban el gol hasta que Hernán Barcos, pese a su inminente salida, rescató al equipo de Néstor Gorosito con un golazo. La anotación hizo reflexionar a los hinchas blanquiazules sobre su desvinculación con el club de La Victoria. Por este motivo, Reimond Manco volvió a cuestionar su salida.

El experimentado delantero se ganó al pueblo íntimo por sus constantes apariciones en los momentos más complicados de un partido. Hernán evitó que el barco se hunda en La Bombonera por Copa Libertadores ante Gremio en Brasil e incluso en Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Carlos Zambrano y Paolo Guerrero?

El exfutbolista sorprendió con una atrevida reflexión. "Yo pregunto una cosa: ¿el peso de Carlos Zambrano es tanto como para que la directiva tome la decisión de sacar a Hernán Barcos porque se queda él? Yo no lo creo así. Ningún jugador está por encima de ninguna institución, nadie. Yo nunca he vivido que un jugador pueda influir en las decisiones de un club e incluso en PSV tampoco vi algo así", reveló Reimond Manco en el popular programa 'Denganche'.

PUEDES VER: Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

lr.pe

Hernán Barcos y el conmovedor mensaje tras el Cristal vs Alianza

"Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", empezó diciendo.

 "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", complementó Barcos.

PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

lr.pe

¿Quién ser el rival de Alianza Lima o Cristal en la final de los playoffs?

El ganador del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal deberá enfrentarse contra Cusco FC, nuevamente en partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que irá como Perú 2 fase de grupos de Copa Libertadores.

