La expulsión de Carlos Zambrano sigue dando de qué hablar, pues como se recuerda, durante la victoria de Alianza Lima frente a UTC en el estadio Matute, Zambrano fue expulsado por el juez Julio Quiroz. Esto ocurrió después de que el árbitro pitara un penal y, cuando se dirigía al punto penal, chocó accidentalmente con el defensor blanquiazul. No obstante, esto pudo haber quedado ahí, pero el colegiado interpretó esta acción como una falta de respeto y, después de mirarlo unos segundos, se llevó la mano al bolsillo y le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando a Alianza con 10 hombres en el terreno de juego.

En este contexto, en una reciente edición de 'Juego Cruzado' se analizó esta acción, donde Reimond Manco dio su perspectiva sobre la jugada y no dudó en cuestionar la actitud del árbitro. Además, durante sus comentarios señaló que el 'Kaiser' se encontraba parado en el punto penal y que el juez fue a chocarlo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la expulsión de Carlos Zambrano?

Durante el desarrollo del programa, el primero en tomar la palabra sobre este tema fue el periodista deportivo Eddie Fleischman, quien también tuvo comentarios negativos respecto al árbitro. Sin embargo, Manco también expresó su opinión en la misma línea que Fleischman.

"Termina la acción y Zambrano está a 2 metros del punto penal. El árbitro corre unos 8 metros hasta el punto penal en dirección hacia Zambrano. Innecesariamente, cuando llega a él, le pone los brazos en el pecho. Pudo haberse parado frente a Zambrano y decirle: señor, tengo que marcar penal. No tenía necesidad de ir a buscar el choque; lo buscó el árbitro. Tenía 8 metros para tomar la decisión. No jodas, es como condenar a Zambrano porque se les suelta la cadena. Es una barbaridad", empezó diciendo el periodista deportivo.

"Para mí es lo mismo. Hay jugadas donde el árbitro cobra y el jugador va a hablarle cara a cara, más aún si tiene la cinta de capitán. Pero si el árbitro pend*** voltea y me empuja, me va a sacar amarilla. No, son huev***. Para mí, Zambrano ha estado parado ahí, a 2 metros; ha dado dos pasos, como se paran en el punto penal. El árbitro ha venido a chocarlo", complementó el exjugador de fútbol.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su nueva expulsión con Alianza Lima?

Como se recuerda, Carlos Zambrano publicó en sus redes sociales un mensaje crítico hacia el arbitraje. Según su percepción, el juez empezó el partido tomando decisiones inclinadas, y además sostuvo que a Alianza no se le evalúa con el mismo criterio que a los demás clubes.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", escribió.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", añadió.