Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Reimond Manco advierte que Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones: "No me parece a la mala"

El exfutbolista sorprendió con la extrema medida que el club aliancista estaría evaluando para disminuir las expulsiones que suele acumular Carlos Zambrano.

Reimond Manco sorprende con medida extrema de Alianza Lima a Zambrano. Foto: Lr/Juego Cruzado
Reimond Manco sorprende con medida extrema de Alianza Lima a Zambrano. Foto: Lr/Juego Cruzado

Alianza Lima no cumplió las expectativas este año, ya que quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y no pudo ganar el Torneo Clausura. Uno de los puntos débiles en la campaña fue la defensa, ya que Carlos Zambrano fue constantemente expulsado e incluso registró 7 tarjetas rojas en la temporada.

La reciente expulsión del ‘Kaiser’ ante UTC por la Liga 1 ha generado un negativo récord mundial. Por este motivo, la directiva del club ‘blanquiazul’ se encuentra evaluando la posibilidad de implementar una cláusula especial en el contrato del jugador, con el objetivo de evitar futuras sanciones y comportamientos indisciplinados.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la nueva cláusula de Alianza Lima a Carlos Zambrano?

El exfutbolista explicó la cláusula especial que Alianza Lima estaría pensando para Carlos Zambrano. "Yo tengo información de que están esperando que termine el torneo y se van a sentar a conversar con Carlos. Al parecer, están pensando en ponerle cierta cláusula de expulsiones y también de disciplina para lo que va a ser el próximo año", reveló Reimond Manco en 'Juego Cruzado'.

"No es multa, es cláusula. A mí no me parece a la mala esa medida. Yo puedo hablar contigo y tú me puedes decir sí y te voy a creer, pero qué garantía me das de que no va a volver a pasar. Esto va en el contrato y si tú te vas a portar bien, no pasa nada”, añadió el 'Rei'.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su nueva expulsión con Alianza Lima?

Carlos Zambrano arremetió contra el arbitraje del partido. El experimentado defensor aseguró que el juez inició el encuentro con ciertas decisiones inclinadas. Además, aseguró que Alianza no es medido con el mismo criterio que los demás clubes.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir. La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", sentenció el zaguero.


