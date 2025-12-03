HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Edison Baldeón, gerente deportivo de Emelec, confirmó la salida de Christian Cueva, destacando que, a pesar de todo, se alcanzó un acuerdo favorable en el que ambas partes resultaron beneficiadas.

Christian Cueva dejará de ser jugador de Emelec. Foto: ESPN
Christian Cueva dejará de ser jugador de Emelec. Foto: ESPN

Christian Cueva ha dejado oficialmente el club Emelec. Una vez más, ‘Aladino’ da de qué hablar, pero no por sus actuaciones dentro del campo, sino porque se confirmó que ya no será jugador del ‘Bombillo’. La noticia fue anunciada primero por su entrenador, Guillermo Duró, quien señaló que el peruano no se sentía cómodo.

En la misma línea, Edison Baldeón, gerente deportivo del equipo ecuatoriano, indicó que la decisión se tomó en buenos términos y responde a motivos personales que han afectado al jugador en las últimas semanas. La salida de Cueva, quien llegó a Emelec con la misión de ayudar al equipo a evitar el descenso en la Liga Pro, ha generado conmoción entre los hinchas del ‘Bombillo’. A pesar de las expectativas iniciales, su paso por el club estuvo marcado por la irregularidad y problemas físicos que limitaron su participación en el once titular.

¿Qué dijo el gerente deportivo de Emelec sobre la salida de Christian Cueva?

En una entrevista con el programa de la @KCH Radio de Guayaquil, Baldeón explicó que la decisión fue consensuada con el jugador. “Ayer conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes”, afirmó el directivo. Con esta declaración, se resalta que la rescisión del contrato, vigente hasta mediados de 2026, se realizó de manera cordial.

¿Por qué Christian Cueva dejó Emelec?

Según Guillermo Duró, entrenador de Emelec, ‘Aladino’ ya no se sentía cómodo en el club ecuatoriano, por lo que decidió rescindir su contrato para regresar a Perú.

''No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un acuerdo con los dirigentes para volver a su país'', señaló Duró.

