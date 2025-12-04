HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Se define al finalista de los playoffs de la Liga 1 2025. Conoce qué día, hora y canal transmitirá el partido Alianza Lima - Sporting Cristal en Matute.

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Liga 1
Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Liga 1

Se juega el partido de vuelta en las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025. Luego de haber igualado 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sporting Cristal se miden nuevamente en un cotejo de descarte: el equipo que resulte vencedor jugará ante Cusco FC para ser Perú 2 en Copa Libertadores. 

Una de las dudas para este compromiso es el central Luis Abram, quien salió lesionado en el primer cotejo. Por su parte, Gorosito va a recuperar al experimentado zaguero Carlos Zambrano.

Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron entre los 4 mejores del acumulado. Foto: La República.

Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron entre los 4 mejores del acumulado. Foto: La República.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: 'Hay cosas que uno desconoce'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este sábado 6 de diciembre.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

La revancha entre Alianza Lima vs Sporting Cristal empezará desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: 'Él es un caballero'

lr.pe

¿En qué canal ver el encuentro Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

Este encuentro corresponde a los playoffs de la Liga 1 2025 y puede verse de manera exclusiva por la señal de L1 MAX y por la plataforma de streaming en la app de L1 MAX Móvil. Tengamos en cuenta que L1 es el canal encargado de transmitir los encuentros de esta fase del campeonato.

Rival de Alianza Lima o Cristal en la final de los playoffs

El ganador del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal deberá enfrentarse ante Cusco FC, nuevamente en partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que irá a fase de grupos de Copa Libertadores.

