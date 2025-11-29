Reimond Manco expone el contundente motivo por el que Alianza Lima no campeona: "Salir de fiestas en los últimos 3 años"

Alianza Lima firmó una temporada para el olvido, tras quedar eliminado por los cuartos de final en Copa Sudamericana y sin opciones en Torneo Clausura 2025. El exfutbolista comentó los motivos por la sequía de títulos que tiene el conjunto aliancista en las últimas temporadas. En cambio, Universitario se encuentra en su mejor momento y con el tricampeonato confirmó un trabajo impecable.

Por este motivo, el 'Rei' rompió su silencio y habló sobre las constantes fiestas o salidas. Asimismo, se animó a darle consejos a los nuevos jugadores o fichajes de Alianza Lima pare reconquistar la Liga 1. Manco considera que el próximo año será una obligación campeonar.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la sequía de títulos en Alianza Lima?

El exfutbolista habló fuerte sobre las fiestas de los jugadores.“¿El año pasado, qué es lo que sucedió? Empezó bien Alianza Lima y todo. Empezaron a salir, y campeona la U. Salir de fiestas y salía una huevada que otra; eso es lo que hundió al equipo de estos tres últimos años. Entonces, no es que ‘vamos a hacer un análisis’; tú ya sabes cuál es el error, sabes cuál es tu punto flojo, sabes en qué la estás cagando. Soluciona eso y vas a ver que te va a ir bien", reveló Reimond Manco en ‘Juego Cruzado’.

Reimond Manco lanza advertencia a los nuevos jugadores de Alianza Lima

El 'Rei' se animó a darle un consejo a los próximos jugadores. "Para mí, estos tres últimos años en Alianza han dado mucha ventaja. Yo soy hincha, pero eso no me exime a mí de decir las cosas como son. El próximo año, si realmente Alianza quiere aguarle la fiesta a Universitario y volver a salir campeón, tiene que cambiar muchas cosas. Lo primero es el plantel que se va a quedar y los jugadores que van a llegar. Hoy ya no te alcanza solamente con jugar bien y con cumplir en el campo. Los demás equipos te sacan ventaja. Los jugadores que se queden y los que vengan tienen que saber que tienen que ser cracks dentro del campo y cracks fuera del campo”, sentenció.